О войне для школьников

Андрей Вавилов из Троицко-Печорска разработал обучающую игру для сверстников

Три проекта жителей Коми вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Самый младший из претендентов на победу – Андрей Вавилов из Троицко-Печорска, на днях ему исполнилось 10 лет. В добровольческом конкурсе школьник выступает в номинации «Вдохновленные искусством» (до 14 лет) с проектом «Проведение игры «Огненная дуга».

«Огненная дуга» – это настольная игра, участники должны продемонстрировать знание истории Великой Отечественной войны. Разработал ее школьник сам, проводит «бои», в которых участвуют и младшие школьники, и старшеклассники, при поддержке мамы и сестры Ариши.

– Андрюша у нас после школы обычно ходил к дедушке, а дедушка много рассказывал про войну, смотрели вместе художественные и документальные фильмы, читали книги, – рассказала «Республике» мать школьника Елена Вавилова. – От дедушки домой с пустыми руками не возвращался: всегда на небольшом листочке была записана новая информация – фамилии командира танковой армии, командующего одним из фронтов, героя, дата одной из битв и так далее. Я все эти листочки стала складывать в файл. Андрей их периодически доставал и перечитывал записи. А в свободное время сын делал модели танков, огромное количество, использовал для этого все, что можно. Вечером разложит танки, читает и тут же «стреляет». Мальчишка, одним словом. Вот так постепенно и родилась идея игры – нарисовать игровое поле, поставить на него танки и «стрелять» вопросами.

В игре участвуют две команды по пять человек, каждому игроку выдается танк, сделанный из обычного спичечного коробка, далее ведущий определяет команду, которая «стреляет» первой – задает вопрос соперникам. Если ответ дан правильный, то считается, что выстрел произведен мимо. Если неправильный, то на «подбитый» танк игрока, дававшего ответ, прикрепляется цветной бумажный огонек. Второй неверный ответ – и танк выбывает из игры.

– Игра проводится в два тура. Первый обучающий, поскольку обычно ребята могут сразу ответить примерно на пять процентов, не более, – пояснила Елена Вавилова. – А второй тур уже настоящая битва, задаются те же вопросы, таким образом проверяются знания – кто и что запомнил. Надо видеть, как ребята вспоминают даты битв, фамилии, другие факты.

Всего в игре пять блоков вопросов, причем один из них посвящен истории Коми и Троицко-Печорского района в годы войны. Другие – битвам, технике, участникам войны, пятый блок – смешанный, из разных вопросов.

С проектом проведения «Огненной дуги» Андрей Вавилов принял участие в школьной конференции и занял в ней первое место, затем занял третье место на уровне района. После этого решили, что можно попытаться заявиться на всероссийский конкурс, и в результате школьник из Троицко-Печорска сейчас один из претендентов на победу. Кроме него в шорт-лист попали еще два участника из республики – Илья Осипов с проектом «Герои СССР – жители Республики Коми» (номинация «Уверенные в будущем», от 14 до 18 лет) и Олег Исаков с проектом «Гордость народа – родной язык» (номинация «Вдохновленные искусством», старше 18 лет).

До 15 ноября продлится народное голосование за лучшие добровольческие инициативы. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте добровольцыроссии.рф в разделе «Конкурс».

Анна ПОТЕХИНА

Фото Елены ВАВИЛОВОЙ