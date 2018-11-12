Наказание – вплоть до пожизненного

9 ноября Верховный суд Коми завершил оглашение приговора членам воркутинской группировки Ифы-Козлова. Ее лидер Юрий Козлов приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, такое же наказание получил еще один активный участник криминального сообщества Денис Армяков. Другие участники группировки в зависимости от характера совершенных деяний получили от 7 до 25 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

Судебное разбирательство по делу членов воркутинской группировки шло без малого четыре года – это самый продолжительный процесс в истории судопроизводства Коми. О том, что происходило в зале суда в течение этих непростых лет, «Республике» рассказал гособвинитель Ростислав Данилюк.

Минимум вложений, максимум прибыли

Напомним, члены группировки хозяйничали в Воркуте более двадцати лет – с лихих 90-х, когда нарождавшийся класс предпринимателей был самым тесным образом, подчас неразрывно, связан с криминальным миром. К закату криминальная «империя» Ифы-Козлова внушала предпринимателям Воркуты такой ужас, что, говорят, даже после задержания членов банды в 2012 году бизнесмены какое-то время продолжали носить положенную дань в «штаб-квартиру» группировки – торговый центр «Дом быта».

Впрочем, в пору становления группировки в Воркуте не все признавали первенство «ифовских». Многих противников и конкурентов уже нет в живых, другие предпочли покинуть заполярный город и «затерялись» на просторах России. Во всяком случае, некоторые из потерпевших и свидетелей не только категорически отказались являться в зал суда, но даже присутствовать виртуально – по видеоконференц-связи. Пришлось ограничиться оглашением их показаний, данных в ходе предварительного следствия.

Рождению и становлению группировки способствовали российский дикий капитализм и хаос постперестроечных лет. В 90-е годы прошлого века, когда началась новая жизнь, в которой не действовали прежние «социалистические» законы, Юрий Козлов и Владимир Ифа стали крупными предпринимателями, объединившись для получения прибыли. Роли лидеров в группировке были распределены: если Владимир Ифа отвечал в основном за экономическую составляющую, то Юрий Козлов решал самые разные проблемы, которые требовали жесткого подхода.

Братьям Ифа в Воркуте принадлежала целая сеть магазинов по продаже аудио- и видеоаппаратуры. В это же время еще одним источником дохода была прибыль от продажи бартерных товаров: за уголь покупатели, как российские, так и заграничные, расплачивались товарами народного потребления, часть которых выдавалась шахтерам в качестве зарплаты, а часть и вовсе уходила налево. Бартерные вещи у шахтеров скупали за бесценок, а то и отбирали силой. Потом добавились новые статьи доходов: оптовая и розничная продажа алкоголя и продуктов питания, сдача в аренду торговых площадей в центральном Доме быта, магазине «Товары для отдыха». Затем появились и криминальные источники дохода – например, традиционный для того времени рэкет в отношении предпринимателей.

Эти занятия при минимуме вложений приносили максимум прибыли. Заполучить под свой контроль такую доходную сферу было непросто, а удержать – еще сложнее, поскольку всегда нашлись бы желающие заменить их в этом бизнесе. Для защиты своего бизнеса предприниматели создали «службу безопасности», которая стала очень опасной для возможных конкурентов, которых в криминальной Воркуте тогда было немало. Борьба между криминальными группировками шла с переменным успехом, периодически «ифовские» несли серьезные потери, в конце 90-х сложилась ситуация, когда группировка могла просто прекратить существование.

В домашней обстановке

В 1997 году брат Владимира Ифы Олег и Юрий Козлов оказались за решеткой за похищение предпринимателя Юрия Харука. А в марте 1997 года в Москве был застрелен лидер группировки Владимир Ифа. «Ифовские» получили информацию о том, что расправились с ним члены конкурирующей группировки – «шагивалиевские», что стало поводом для новых криминальных разборок. После гибели Владимира Ифы его брат Олег и Юрий Козлов доверили бразды правления группировкой хорошо известному в криминальном мире Воркуты Александру Можаеву. Он приезжал в колонию к лидерам «ифовских», советовался с ними, получал указания. Под его руководством группировка выросла и окрепла. Осенью 2001 года Александра Можаева застрелили возле здания Воркутинского горного института. Тут над группировкой, оставшейся без руководителя, и нависла угроза раскола. Но на свободу вышли Олег Ифа и Юрий Козлов, которые успешно восстановили порядок и дисциплину, выработали свод правил, отступление от которых жестоко каралось.

Со временем группировка и вовсе превратилась в своеобразное государство в государстве – со своим правительством, законами, казной, армией и даже своими траурными датами – годовщинами гибели видных участников сообщества. В казну поступали миллионные доходы как от криминальных операций, так и от законного бизнеса, принадлежавшего «ифовским». К моменту ареста членов группировки практически все они входили в «Союз предпринимателей Воркуты», офис которого располагался в Доме быта.

Группировка владела огромным арсеналом оружия, и он постоянно пополнялся. Оружие приобретали на Северном Кавказе, в Воркуту доставляли разными способами, в том числе в коробках с продуктами, предназначенными для продажи в магазинах «ифовских». Также пополнялся арсенал и за счет «трофейного» оружия группировок, прекративших свое существование.

Во время следствия на территории Воркуты и Сыктывкара следователи обнаружили многочисленные схроны с боевым огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, а именно 11 автоматов Калашникова разных модификаций, более 50 пистолетов различных систем, шесть карабинов и винтовок, обрезы охотничьих ружей, два самодельных взрывных устройства, четыре гранатометных и огнеметных комплекса, несколько тысяч патронов различных калибров, гранаты (в том числе противотанковая) и противопехотные мины. Один из схронов был заминирован.

Лидеры и активные участники группировки жили в одном доме, оборудованном особыми системами защиты. Основной ее офис находился на шестом этаже Дома быта, менее известная «штаб-квартира» – в магазине «Товары для отдыха». Члены группировки дружили семьями, вместе проводили свободное время, ездили отдыхать в один пансионат.

Со временем «ифовские» стали контролировать весь город – и днем, и ночью. За время существования группировки ее участники приобрели не менее двадцати бронированных автомашин, на которых дежурные круглосуточно колесили по Воркуте. При необходимости эти машины использовались вместо такси: на них развозили членов группировки по домам, доставляли их к месту назначения.

Существовала и своеобразная система «соцзащиты»: если «ифовский» попадал за решетку и не сдавал своих, его семье выплачивалась его зарплата, материальное пособие получали и семьи погибших членов группировки. Взамен от участников сообщества требовалось беспрекословное подчинение законам, установленным лидерами. Ослушников жестоко карали. В частности, когда лидеры группировки решили, что член сообщества, назначенный казначеем, присвоил деньги из «общака», на него было совершено несколько покушений. Говорят, что счастливчик остался жив и скрылся, но с тех пор его так и не могут найти. Не исключено, что история бывшего казначея «ифовских» завершилась не так благополучно. Расправу с менее удачливым членом группировки организовали прямо в Доме быта, куда его пригласили якобы для получения денег.

В материалах дела речь идет о двенадцати убийствах и покушениях на убийство.

Много лет спустя

Не остались безнаказанными те самые «шагивалиевские», которых члены группировки считали причастными к убийству Владимира Ифы. Предполагаемых киллеров «ифовские» убили. Лидер группировки Азат Шагивалиев, получивший тяжелые травмы во время организованного «ифовскими» покушения со взрывом, скрылся в Москве. Чтобы заманить его в Воркуту, «ифовские» взяли в заложники его брата Ильфата. Тот объяснил, что отношений с братом не поддерживает и не будет рисковать, чтобы его спасти. Когда члены группировки поняли, что это правда, похищенного задушили, а тело вывезли в тундру.

Пострадать от разборок «ифовских» мог любой из жителей Воркуты, случайно оказавшийся в неудачное время в неудачном месте. Так, например, в суде выступила женщина, получившая серьезные травмы во время взрыва, организованного членами преступной группировки. Молодая девушка просто проходила мимо, когда произошел взрыв. С тех пор прошло много лет, физические раны затянулись, но от полученной психологической травмы потерпевшая не избавилась до сих пор.

О страшной психологической травме рассказал в суде и сын погибшего Александра Агаджаняна – лидера группировки, конкурировавшей с «ифовскими», которые располагали информацией о том, что Агаджанян и член его группировки Вадим Шишов непосредственно были причастны к устранению Александра Можаева. Двое «ифовских» по заданию руководства собрали самодельное взрывное устройство, состоявшее из одной противопехотной мины МОН-50, и поместили его в автомашину ВАЗ-2105, которую припарковали возле здания спортивного комплекса «Шахтер». 21 января 2002 года, когда Агаджанян и Шишов направлялись к входу спортивного комплекса, с пульта дистанционного управления самодельное взрывное устройство было приведено в действие. Александр Агаджанян и Вадим Шишов получили смертельные травмы. Маленький сын первого в этот момент сидел в машине, припаркованной неподалеку, и видел гибель отца.

Через много лет в зале суда уже взрослый сын Александра Агаджаняна узнал Юрия Козлова. Сказал, что фотографию этого гражданина ему в детстве показал отец, сказал, что этот человек очень опасен для него, и строго велел: «Увидишь его – беги!»

Даже на скамье подсудимых Юрий Козлов сохранял свое влияние на членов группировки: это буквально чувствовалось по тому, как фигуранты уголовного дела реагировали на его слова. И во время следствия, и в суде он категорически отрицал свою вину.

Некоторые из членов группировки частично признали свою вину в ходе следствия, но отрицали ее в суде, другие, отрицавшие причастность к преступлению во время следствия, в суде вину признавали.

Суд счел доказательства, собранные сотрудниками республиканского следственного управления СК России, достаточными для вынесения обвинительного приговора. 9 ноября приговор выслушали 20 участников преступной группировки. Всего в качестве фигурантов по данному уголовному делу проходили 29 человек. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, суд уже вынес обвинительные приговоры. Еще четверо (Олег Ифа и три активных участника преступной организации) находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»