Единороссы республики обновили руководство

Коми региональное отделение партии «Единая Россия» возглавила зампред правительства республики Наталья Михальченкова.

Избрание на пост секретаря отделения состоялось на XXX партконференции. Кроме того, единороссы существенно обновили региональный политсовет в рамках ротации, которую проводят на регулярной основе, а также наметили планы работы на перспективу.

Напомним, обязанности секретаря КРО «Единой России» Наталья Михальченкова исполняет с 11 октября, сменив на этом посту первого вице-спикера парламента Коми Александра Макаренко. Такое решение принял президиум генсовета партии, а на конференции благодаря процедуре избрания оно приобрело легитимность.

На пост секретаря были выдвинуты две кандидатуры – Натальи Михальченковой и ректора Коми республиканской академии госслужбы и управления Татьяны Федоровой. За ректора КРАГСиУ проголосовали пять человек, Наталью Михальченкову поддержали 57 участников партконференции.

Кадровое обновление произошло и в региональном политсовете: по собственному желанию из его состава вышли председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Сергей Артеев, а также в связи с избранием в состав Общественной палаты – депутат Сыктывкара Галина Лапшина и сотрудник Центра информационных технологий Кристина Осипова. Исключены из-за приостановления членства в партии в связи с уголовными делами экс-руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко и руководитель администрации Эжвинского района столицы Александр Калинин. Вышли из рядов регионального политсовета Николай Кудряшов, Татьяна Эйхман, Сардар Абдуллаев и экс-депутат Госсовета Коми Александр Лейфрид.

Новыми членами политсовета стали председатель комитета Госсовета по природным ресурсам, бывший лидер партии в Коми Василий Смалий, депутат республиканского парламента Сергей Усачев, руководитель регионального общества инвалидов Маргарита Колпащикова, лидер корткеросских единороссов Елена Арихина, бизнесмен Вадим Бербен, руководитель Совета муниципальных образований Юрий Болобонов, общественник и бизнесмен Мнацакан Никогосян, секретарь Сыктывдинского местного отделения Людмила Огнева, секретарь Усть-Куломского отделения Иван Попов и руководитель медиацентра Verbum СГУ имени Питирима Сорокина Вадим Шестаков.

В ходе обсуждения участники партконференции поддержали инициативу внедрить форму электронного голосования при проведении праймериз. Об этой новации проинформировала первый замруководителя ЦИК партии Наталья Орлова. Другие решения конференции – ввести критерии эффективности работы партийцев, обеспечить карьерный лифт для молодежи и сосредоточиться на решении локальных проблем граждан.

Лина ПЕРОВА

Фото komi.er.ru