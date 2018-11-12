В УГТУ сменится ректор

Николай Цхадая, более двух десятилетий руководивший Ухтинским государственным техническим университетом, покидает пост ректора УГТУ. Эту информацию агентству «Комиинформ» подтвердили в учебном заведении.

Причина отставки – достижение предельного возраста для руководителей вузов. 20 октября Николаю Цхадая исполнилось 68 лет, соответственно возглавлять университет он теперь не может.

Исполняющим обязанности ректора УГТУ назначен первый проректор Дмитрий Беляев, который в августе этого года перешел на работу в Ухтинский университет с должности директора Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, а еще ранее был замминистра образования Коми.

Избавиться от приставки и.о. новый руководитель сможет только после его избрания на пост ректора трудовым коллективом вуза.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики» и БНК