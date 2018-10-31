Умные розетка и лампочка от «Ростелекома»

«Ростелеком» запустил в продажу новый комплект интеллектуальной системы «Умный дом»* – «Управление». К базовому набору добавлены «умные» розетка и лампочка. Помимо этого, в «Управление» входят: датчик открытия дверей и окон, датчик движения и контроллер – единый центр, объединяющий все элементы системы.

С помощью инновационных лампочки и розетки можно удаленно управлять освещением и электроприборами в своей квартире из любой точки мира. Для этого нужен лишь смартфон с доступом в интернет.

«Теперь нет необходимости сломя голову бежать домой, если вы забыли отключить утюг или обогреватель. Это можно сделать дистанционно прямо со своего смартфона. Где бы ни находился хозяин квартиры, он может, к примеру, снять с зарядки гаджет или вскипятить к своему приходу чайник, – отмечает директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев. – В наш стремительный век, когда события меняются в бешеном ритме, человеку очень важно иметь «островок стабильности». Наши интеллектуальные помощники помогают человеку держать под контролем свой дом, быть уверенным в безопасности близких и имущества».

Поскольку «Умный дом» компании «Ростелеком» – это OTT-решение, пользоваться услугой можно на сети любого провайдера. Управление системой происходит через Личный кабинет в бесплатном мобильном приложении «Умный дом Ростелеком» (для Google play или AppStore) или в web-версии.

Коробочное решение «Умный дом. Управление» можно приобрести в салонах связи компании, на сайте komi.rt.ru, в представленных на сайте магазинах партнеров или заказать услугу по телефону 8-800-1000-800. Стоимость комплекта – 16990 рублей, плюс год сервисного обслуживания в подарок. При покупке доступна рассрочка** на 2 года.

*«Умный дом» от «Ростелекома» – инновационный продукт компании для обеспечения безопасности и комфорта в жилье. С помощью системы контроллера и датчиков можно круглосуточно в режиме реального времени контролировать происходящее в доме, квартире, на даче, оперативно получать информацию о возникновении нештатных ситуаций через push-уведомление, SMS-сообщение, e-mail. Детекторы моментально реагируют на зафиксированное движение, открытие окон и дверей, изменение температуры и влажности в помещениях. Все события, происходящие в «Умном доме», хранятся в облаке компании. К коробочному решению «Умный дом» абонент может дополнительно приобрести услугу «Видеонаблюдение» для наблюдения за своей квартирой режиме в онлайн.

**Рассрочка доступна для абонентов фиксированных услуг компании «Ростелеком». Первоначальный взнос составляет 1300 рублей, абонентская плата в период выплаты рассрочки – 900 рублей, далее – 350 рублей, независимо от количества используемых датчиков.

текст и фото «Ростелеком»