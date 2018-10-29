Уважаемые жители Республики Коми!

30 октября – это особый день среди множества памятных дат. В 1930-1950-е годы безвинными жертвами тоталитарного режима стали миллионы наших сограждан.

Политическим преследованиям подверглись люди разных сословий, национальностей, вероисповеданий. На их долю выпали тяжелейшие испытания. Сегодня мы вспоминаем расстрелянных, замученных в тюрьмах, отправленных в исправительно-трудовые лагеря и колонии.

Республика Коми в те годы была одним из островов Архипелага ГУЛАГ, на долю немногих регионов нашей страны пришлось такое большое сосредоточие тюрем и лагерей. Люди, ставшие жертвами политических репрессий, не просто отбывали здесь срок, они внесли по-настоящему неоценимый вклад в развитие нашей республики, ее промышленности, экономики, культуры и социальной сферы. Для многих республика стала второй малой родиной, они продолжили здесь жить и воспитывать детей.

Время политических репрессий навсегда останется частью истории нашей республики и страны. Мы обязаны помнить самые страшные и суровые уроки прошлого, не позволять никому переписывать, искажать нашу историю, хранить правду и делать все для того, чтобы трагедия больше никогда не повторилась.

Дорогие земляки, я желаю всем нам жить в мире и согласии, ценить жизнь, уважать и защищать права и свободы человека.

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми