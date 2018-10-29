Представитель ЦИК высоко оценил работу Избиркома Коми

Республику посетил член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Сиябшах Шапиев. Доктор юридических наук, профессор, в Центризбиркоме он с 2003 года, а до этого с 1993 года возглавлял избирательную комиссию Дагестана. Перейдя в ЦИК, стал куратором всех северо-кавказских республик. В середине текущего года произошло перераспределение обязанностей между членами ЦИК, и Сиябшах Шапиев стал курировать избиркомы восьми субъектов России: Ленинградской, Челябинской, Курганской, Ульяновской, Томской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Коми.

Цель визита в Коми – знакомство с руководством республики, Госсоветом, региональными отделениями политических партий, системой избирательных комиссий, гражданским сообществом региона. 25 октября состоялась встреча Сиябшаха Шапиева с главой Коми Сергеем Гапликовым, в ходе которой, как сообщает пресс-служба руководителя региона, обсуждались вопросы перспективного развития избирательной системы России, специфики организации избирательного процесса в Коми, а также взаимодействия органов госвласти и избирательных комиссий в регионе. На следующий день ревизор из ЦИК провел пресс-конференцию, на которой дал высокую оценку республиканскому избиркому, а также рассказал журналистам, в чем будет заключаться его кураторство, и о новшествах в избирательном процессе.

– Избирательная комиссия Республики Коми всегда отличалась своим профессионализмом и была на хорошем счету в ЦИК. Какие-либо жалобы и претензии по итогам выборов не становились предметом рассмотрения Центризбиркома. Хотя здесь явка не самая высокая (на последних выборах в республике она составила 60,4 процента), но я считаю, реальные показали лучше, чем высокие цифры. Это является ключевым требованием, которое предъявляется к комиссиям. Главное для избиркомов – завоевать и сохранить доверие избирателей, – отметил Сиябшах Шапиев.

Кураторство, по его словам, – это прежде всего взаимодействие по всем вопросам организационно-методического и правового характера. Когда возникает какая-то проблема, куратор поможет советом, проконсультирует, сделает запрос в правовое управление ЦИК и переправит ответ.

Рассуждая о российской избирательной системе, гость отметил высокий уровень ее прозрачности и поделился своими наблюдениями выборного процесса за рубежом:

– Такой прозрачности, какой удалось достичь на выборах президента России, вряд ли где можно найти. Мне приходилось наблюдать за выборами в разных странах – Монголии, Армении, Афганистане, Судане, Египте, Камбодже, Филиппинах, Мавритании – и могу сказать, что мало где есть столь детальное изложение выборного законодательства, как в нашей стране.

Настоящим прорывом Сиябшах Шапиев назвал возможность на выборах президента проголосовать избирателю не только по месту регистрации, как было прежде, а по месту нахождения.

В перспективе, возможно, изменения коснутся и даты проведения выборов в регионах страны.

– Я был одним из первых, кто критически отнесся к переносу выборов на сентябрь, даже статью опубликовал по этому поводу, – сообщил представитель ЦИК. – В такой большой стране, как Россия, разные климатические условия, и что для одних территорий удобно в сентябре, для других – в марте, для третьих – в ноябре. Поэтому не исключено, что страна вернется к гибким датам выборов.

Особо Сиябшах Шапиев высказался по поводу муниципального фильтра, который назвал «пресловутым»:

– ЦИК во главе с Эллой Памфиловой относится к этому критически, считая, что в том виде, как сейчас, он не выдерживает никакой критики. Либо его критерии должны быть законодательно изменены – и каждый депутат сможет голосовать не за одного, а за нескольких кандидатов, либо вообще следует отказаться от муниципального фильтра.

Председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев, также принимавший участие в пресс-конференции, добавил, что сейчас разрабатывается Избирательный кодекс России, и те, кто идейно возглавляют этот процесс, тоже очень критически относятся к муниципальному фильтру.

Журналисты задали московскому куратору и не вполне серьезный вопрос: могут ли зарубежные звезды уровня Жерара Депардье и Стивена Сигала, имеющие двойное гражданство, выдвигаться и становиться депутатами и губернаторами в России? На днях Стивен Сигал заявил о том, что он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Приморского края.

Сиябшах Шапиев ответил, что во многих странах, где ему довелось побывать, действует жесткая норма на выборах президента: на пост главы государства может баллотироваться человек, проживший в стране не менее десяти лет. Такая же норма действует в России. Но относительно губернаторов подобного ограничения нет. Иностранец, имеющий намерение быть избранным губернатором, должен уведомить, что он имеет двойное гражданство, и отказаться от гражданства другой страны.

В завершение разговора Сиябшах Шапиев пояснил, почему на Северном Кавказе выборы проходят со стопроцентной явкой – таков менталитет этих народов:

– В Дагестане 400 малонаселенных пунктов, где избирателей меньше сотни, и до обеда все сто процентов принимают участие в выборах. Для людей это политический праздник, как в советское время. Они чувствуют свою значимость, востребованность. К человеку, игнорирующему выборы, относятся как к неполноценному.

Галина ВЛАДИС

Фото Игоря БОБРАКОВА