Общественники соберутся на юбилейный Гражданский форум

«Общественная палата Республики Коми: настоящее и будущее» – так обозначена тема десятого Гражданского форума, который пройдет в Сыктывкаре 6 ноября. Его участники не только подведут итоги деятельности пятого состава палаты, чьи полномочия заканчиваются в середине ноября, но и определят основные направления работы этого общественно-государственного института в дальнейшем.

Напомним, проведению форума предшествовали три круглых стола, посвященных проектной деятельности Общественной палаты Коми, ее взаимодействию с органами власти в рамках осуществления общественного контроля и молодежной политике в части поддержки молодых семей. Как отметили организаторы, затронутые вопросы и принятые по ним решения станут основой для пленарной части форума. Председатель палаты Галина Киселева и ее заместители поделятся итогами работы предфорумных площадок.

Одной из главных тем Гражданского форума станет обсуждение перспектив дальнейшего становления палаты. Участникам будет предложено подискутировать о миссии консультативно-совещательного органа, его целях и функциях, о том, как сделать работу этого института более эффективной, на какие возможные направления деятельности стоит обратить внимание следующему составу палаты.

Гражданский форум будет проходить в Доме дружбы народов Республики Коми (Сыктывкар, улица Ленина, 74). Регистрация участников с 14.00, начало работы форума – в 15.00. Планируется участие главы Коми Сергея Гапликова и председателя Госсовета республики Надежды Дорофеевой.

Галина ВЛАДИС