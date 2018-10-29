30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В Сыктывкаре традиционным местом траурного митинга, литии и возложения цветов станет памятник-часовня жертвам политических репрессий на пересечении улиц Кирова и Домны Каликовой.

Накануне здесь же фонд «Покаяние» провел поминальную акцию «Возвращенные имена», в ходе которой каждый желающий подходил к микрофону и зачитывал имена репрессированных. Рядом были вывешены фотографии и биографии известных деятелей, подвергшихся репрессиям. Мероприятие проводится уже в пятый раз в десятках городов страны. В Москве читка имен проходила возле Соловецкого камня на Лубянке.

Помимо списка, представленного фондом «Покаяние», люди называли имена своих родных, погибших в лагерях ГУЛАГа и выживших. Например, заместитель главного редактора выпускаемого в Сыктывкаре альманаха «История совести» Денис Сосин назвал имя своего прадеда – расказаченного и раскулаченного донского казака. А подавляющее большинство расстрелянных «врагов народа» были простыми крестьянами и рабочими.

Поминальная акция также пройдет в Сыктывкаре во вторник в полдень в Центре досуга и кино «Октябрь», а в 14 часов аналогичное мероприятие состоится в пригородном поселке Краснозатонский.

Галина ВЛАДИС

Фото Игоря БОБРАКОВА