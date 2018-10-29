Названы самые популярные маршруты «Югыд ва»

Самыми посещаемыми туристскими маршрутами в национальном парке «Югыд ва» в этом году стали сплавы по горным рекам Подчерем, Щугор, Косью, Балбанью и Кожим, а также пешие восхождения на вершины Народная и Манарага. Такие данные обнародовала пресс-служба «Югыд ва». Общая протяженность этих маршрутов составила 3,3 тысячи километров.

По словам директора нацпарка Татьяны Фомичевой, за девять месяцев территорию национального парка посетило семь тысяч человек, что на пять процентов больше, чем за весь прошлый год.

Большим спросом пользуются также туры выходного дня. В зимний период это посещение деревни Орловка на снегоходах и лыжах, а в летний – базы «Санавож» и приюта «Переправа» в Интинском филиале, в Вуктыльском – экскурсии к горам Ярута и Пеленер, приюту «Верхний Щугор» и в гостевой дом в селе Подчерье.

– Растет популярность комплексных туров, ведь они дают возможность за предельно короткий срок увидеть все желаемое в одном месте, совместить отдых в природных условиях и экологическое просвещение, – рассказала директор нацпарка. – В среднем посетители находятся на территории десять дней. Отдельные группы путешествуют по нескольким маршрутам, хотя самый короткий из них – сто километров.

В основном путешествие по национальному парку выбирают жители Республики Коми – их больше половины от общего количества туристов. Треть посетителей – это жители других регионов России. Большое количество туристов приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, их более десяти процентов. В сравнении с предыдущими годами увеличилось количество иностранных граждан – чуть менее трех процентов.

Для размещения туристов на территории парка оборудовано 57 жилых строений и 21 баня, 78 благоустроенных стоянок оборудованы беседками, кострищами, мусоросборниками, туалетами и спусками к воде.

– Если сравнивать с прошлым годом, то видно, как парк обретает свою популярность, география посетителей расширяется. Туризм обретает не только походные цели, но и эзотерические. Многие туристы возвращаются, чтобы показать природу родным, близким или знакомым, – подчеркнула Татьяна Фомичева.

Лина ПЕРОВА

Фото zhelannoe.com