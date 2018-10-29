Глава призвал повысить степень удовлетворенности населения

Что нужно сделать, чтобы население Коми было максимально удовлетворено услугами ЖКХ, транспортным обслуживанием, качеством автодорог и услугами образования, обсудили на заседании правительства республики. Выводы были сделаны, основываясь на результатах ежегодных опросов, проведенных в городах и районах.

Удовлетворенность населения всем вышеозначенным – один из показателей оценки работы властей на местах. Но глава Коми Сергей Гапликов счел, что необходимо говорить об уровне работы не только муниципальных чиновников, но и органов государственной власти в целом.

Заместитель председателя правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев отчитался по двум темам – жилищно-коммунальному хозяйству и дорогам. Что касается ЖКХ, то удовлетворенность населения его услугами поднимают за счет сокращения аварийности, повышения надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, проводятся ремонты, перевооружение коммунальных объектов, повышение энергоэффективности, замена ветхих сетей, работы по повышению надежности функционирования объектов – сейчас это касается в первую очередь Воркутинского энергоузла. В результате за отопительный период 2017-2018 годов сбоев и инцидентов в работе коммунального комплекса было на 14 процентов меньше, чем в предыдущем сезоне. Кроме того, реализуется госпрограмма «Современная городская среда», общий объем финансирования которой составил 218,5 миллиона рублей. А на территории 13 муниципалитетов реализуются 22 народных проекта в сфере благоустройства на общую сумму 7,8 миллиона рублей. Также в этом году по итогам конкурсного отбора между муниципальными образованиями распределен грант главы Коми – 50 миллионов рублей. В результате всего вышеперечисленного в целом за этот и прошлый год при господдержке в Коми будет благоустроено 186 дворовых и 82 общественных территорий. Особо Константин Лазарев отметил проект благоустройства набережной Газовиков в Ухте, получивший федеральную дотацию после победы в конкурсе – 100 миллионов рублей.

Еще одно направление работы – капремонт жилья, переселение граждан из аварийных домов. С начала реализации региональной программы отремонтировано 408 многоквартирных домов, улучшены условия проживания более 36 тысяч человек.

Перед Коми стоят цели увеличить протяженность дорог регионального значения, соответствующих нормативам не менее чем до 50 процентов (в реальности сейчас получается примерно 48,9 процента), а число перегруженных трасс снизить на 10 процентов. Мест концентрации ДТП должно стать в два раза меньше по сравнению с 2017 годом, а к 2030 году смертность в ДТП постараться свести к нулю. Далее Константин Лазарев подробно рассказал, где в Коми в нынешнем сезоне ремонтировались дороги и мосты, появлялось электроосвещение трасс и т.д.

Сергей Гапликов отметил, что контрольные точки в вопросе качества ЖКХ – потери различных ресурсов на сетях.

– Мы работаем, инвестируем, тарифы сдерживаем, льготы выделяем, а результатов когда достигнем? Приведу данные по воде: у нас потери 28 процентов. Четверть от ресурса, который должен быть оплачен, теряется, не дойдя до потребителя, – привел пример Сергей Гапликов. – О каких плановых потерях идет речь? У нас что, извините, прокладки свистят, вентили не закрываются? А потом это все оплачивает население? Поэтому и оценка в этой сфере – 37 процентов удовлетворенности. А в Ижемском, Корткеросском районах, Вуктыле – всего 17 процентов.

Константин Лазарев в ответ сообщил, что работы по снижению потерь проводятся. Например, сейчас завершается наладка водоочистного модуля в Микуне, до этого занимались ремонтом магистрального водопровода от этого модуля до города, в результате чего значительно уменьшился уровень потерь.

– Все докладывают о каких-то мероприятиях, огромных инвестициях, выполненных работах, а в целом ситуация не меняется. Если соответствующие показатели не выполняются, то деньги должны вернуться в бюджет республики, – высказался Сергей Гапликов. – И это всех видов услуг ЖКХ касается. А если сейчас начнется та же история с вывозом и утилизацией мусора? Если он не будет вывозиться, деньги, потраченные на инвестиционную программу, инвестор будет выплачивать за счет собственных средств. Регоператор, взрослый мальчик, шел с открытым забралом, оценивая ситуацию, понимая, что ему надо сделать и что ему грозит, если не сделает. И мы все тоже будем за это отвечать. И платеж должен быть прозрачным для населения, чтобы было понятно, куда это все вывозится, как сортируется и утилизируется.

Также руководитель региона критически высказался о работе, проводимой в части автодорог.

– Вуктыл, Печора, Ижма, Удора, Воркута – все ниже среднего, хотя очень много делается. Вариант только один – максимально реагировать на неудовлетворенность населения. Как правило, речь идет об отдельных участках дорог, «забытых» дворовых территориях. В Воркуте начали ремонтировать дворовые территории, сразу на 27 процентов показатель скакнул вверх, – отметил Сергей Гапликов. – У нас большие расстояния, но это не умаляет необходимости решать поставленные задачи.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Виктор Николаев рассказал о работе в сфере транспортного обслуживания населения. В настоящее время достаточно критическая ситуация в Удорском, Троицко-Печорском и Вуктыльском районах, там существует немало проблемных вопросов, которые министерство сейчас решает. Например, в Троицко-Печорском районе пустили ежедневный автобус Ухта – Троицко-Печорск с заездом в промежуточные населенные пункты. Рассматривается предложение общественников по организации беспересадочного вагона из Троицко-Печорска в Сыктывкар (несколько лет назад его отменили как убыточный). Вуктылу планируется передать дополнительный паром, один с работой на переправе через Печору не справляется. Поскольку жители Удорского района жаловались на сокращение железнодорожных перевозок, то количество рейсов увеличили до шести в неделю, а с учетом сезонного ухудшения автодороги принято решение, что весной и осенью поезд будет ходить ежедневно.

Руководитель региона напомнил, что должна проводиться работа с нерадивыми перевозчиками, которые не выполняют условия контрактов, таковых нужно штрафовать или снимать с маршрутов.

О работе, проводимой в сфере образования, отчиталась вице-премьер – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова. Работу в этом направлении население оценивает лучше, чем ЖКХ и дороги. В целом, по словам министра, уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования в регионе растет, сейчас он составляет 90,2 процента. Максимум в Усть-Вымском и Прилузском районах – по 97 процентов с хвостиком, минимум в Ухте и Усть-Цилемском районе – 83,5-83,6 процента. Удовлетворенность дополнительным образованием в Коми тоже подросла и сейчас составляет 85,6 процента, в лидерах тут тоже Прилузье и Усть-Вымский район.

А вот с оценкой населением общего образования дела похуже, его уровень даже снизился и составляет 81,1 процента. В лидерах – опять Прилузье (97,5 процента), в антилидерах – Ижемский район (56 процентов).

Среди проблем жители Коми назвали недостаточный уровень организации досуга детей, подростков и молодежи (включая летнюю занятость); проблемы с детскими садами (недостаток мест в детских садах, педагогов, платность услуг); проблемы в сфере общего образования (недостаток мест в школах, недостаток квалифицированных педагогов, платность услуг). По этим направлениям министерством и ведется наиболее активная работа. Например, за этот год должно быть создано 250 мест в садиках для детей от двух до трех лет.

Также министерство отдельно занимается поддержкой сельских школ, школьных библиотек, выявлением и сопровождением особо одаренных детей.

В конце заседания Сергей Гапликов призвал членов правительства и руководителей муниципальных администраций каждый день работать над улучшением условий проживания людей и качеством предоставляемых услуг.

– Для этого надо искать пути решения, порой нестандартные, и выполнять все взятые на себя обязательства. При этом крайне важно учитывать мнение каждого жителя, прислушиваться к нему. Необходимо внедрять новые методы и принципы управления, реализовать проекты, которые позволят повысить степень удовлетворенности населения нашей с вами работой, – отметил руководитель региона.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru