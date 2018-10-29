«Неходовые» часы хотят отдать школьникам и пенсионерам

Депутаты Госсовета Коми обсудили предложение по наполняемости спортивных объектов

К концу этого года доля жителей республики, регулярно занимающихся спортом, должна превысить 33 процента, а уровень обеспеченности спортивными объектами – 60 процентов.

Между тем в майских указах президента России обозначено, что через пять лет регулярно заниматься спортом должны 55 процентов населения. Такие цифры прозвучали в Госсовете Коми во время обсуждения государственной региональной программы «Развитие физической культуры и спорта».

При обсуждении госпрограммы чиновники и парламентарии сконцентрировались на двух основных моментах: состоянии спортивных объектов и их загруженности.

Реализация госпрограммы по развитию физкультуры и спорта в этом году обойдется региональной казне в 592,1 миллиона рублей (без учета средств муниципальных бюджетов), потрачено сейчас порядка 80 процентов от этой суммы. С учетом федеральных средств в следующем году на физкультуру и спорт в Коми предварительно планируют потратить 537,1 миллиона рублей, в 2020-м – 569,2 миллиона рублей, в 2021-м – 491,5 миллиона. Как пояснил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной, оптимизация расходов в следующем году связана с высокой бюджетной ограниченностью. При этом учли необходимость повышения зарплаты работников отрасли в рамках майских указов.

Говоря о достижениях текущего года, министр особо отметил, что в Сосногорске сейчас готовится к передаче в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, завершается разработка проектной документации на реконструкцию пятой очереди республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. Реализовано семь малых проектов в сфере физкультуры и спорта по «Народному бюджету» в семи муниципалитетах. Восемь центров тестирования ГТО укомплектованы оборудованием, в системе АИС ГТО зарегистрировано порядка 58 тысяч человек, из них 11 тысяч приняли участие в выполнении нормативов, знаки отличия ГТО заслужили более трех тысяч. За девять месяцев этого года успели провести 301 спортивное мероприятие, наиболее яркими, по мнению министра, стали чемпионат и первенство России по лыжным гонкам, всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, первенство России по боксу среди юниоров.

Четырем профессиональным командам по игровым видам спорта были предоставлены государственные субсидии (в мини-футболе – «Ухте» и «Новой генерации», в хоккее – «Арктик Университету» (сейчас «Горный»), в баскетболе – «Нике»).

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова обратила внимание присутствующих, что в госпрограмме на 2019 год есть некоторые расхождения, касающиеся разработки проектно-сметной документации по реконструкции республиканского стадиона в Сыктывкаре: в одном месте указано, что на это должно пойти 50 миллионов рублей, в другом, что пять, но на проект реконструкции только тренировочного поля этого стадиона.

Заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский пояснил, что решение о реконструкции принято буквально пару недель назад, не все расчеты сделаны. По примерным подсчетам, потребуется 50 миллионов. При этом Сергей Двуреченский высказал мнение, что экономить на ремонте крупных спортивных объектов, «размазывая» имеющиеся средства по разным сооружениям, ни в коем случае нельзя, так только деньги впустую потратишь.

– Как в той притче, шьем восемь шапок из одной шкуры, – образно выразился заместитель министра, заметив, что лучше капитально привести в порядок существующий объект, чтобы не доводить его до такого состояния, когда надо будет строить новый стадион, – на это куда больше средств понадобится.

– Вот вы сейчас прямо наши слова говорите, – поддержала его Елена Филимонова.

Николай Бережной отметил, что республиканский стадион должен стать одной из основных площадок празднования 100-летия Коми. Но, как показало обследование, состояние легкоатлетического манежа и трибун этого объекта вызывает опасения, поэтому их решено реконструировать. В первую очередь нужно обновить футбольное поле, заменить морозильное оборудование.

Обсуждался и вопрос по заполнению «неходовых» часов на различных спортивных объектах, в бассейнах, например. Есть периоды, когда там вообще никого нет. По мнению министра, можно сделать в это время услуги объектов до предела низкими или вообще бесплатными. Тогда их смогут посещать пенсионеры, группы школьников приходить на уроки физкультуры. Идею горячо поддержал председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев, но часть депутатов усомнилась, есть ли в этом смысл, если постоянно говорится о том, что такие объекты недостаточно зарабатывают на посещаемости.

– Это вопрос компромисса и приоритета, все равно объект в эти часы простаивает, и часы по факту оплачивает государство, – пояснил Николай Бережной, заявив, что в таком случае пусть государственные средства гражданам на пользу идут.

Тема окупаемости объектов была поднята еще раз на почве обсуждения передачи в муниципальную собственность бассейна в Сосногорске. Содержание таких крупных спортивных сооружений становится солидной статьей расходов для местных бюджетов. Необходимо не только содержать, но и периодически ремонтировать, обновлять оборудование, хорошо оплачивать работу квалифицированных тренеров, которые в дефиците и могут уйти в другое учреждение. Федеральный инспектор по Коми Кирилл Шимко счел, что объекты такого рода лучше оставлять на балансе региона.

Депутат Семен Чураков в свою очередь напомнил, что не так уж просто содержать и маленькие спортивные объекты, зачастую трассу для лыжной базы зимой глава поселения лично на своем «Буране» прокладывает. Так что стоит подумать о создании специальной госпрограммы по развитию спортивной инфраструктуры на селе.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru