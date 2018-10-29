Активные отцы республики наметили пути движения

Судьбоносным событием в истории региона назвала спикер парламента Коми Надежда Дорофеева прошедший в конце минувшей недели первый республиканский форум «Ответственное отцовство», собравший около 80 активных отцов из 15 муниципалитетов. В работе форума приняли участие представители власти, а также общественных организаций, занимающихся вопросами семьи и детства, из Коми и других регионов.

– Я сама являюсь давним членом Союза женщин Республики Коми и потому мне особенно приятно видеть сегодня за одним столом руководителя Союза женщин Галину Лапшину и руководителя Совета отцов Алексея Сандригайло. Конечно, матери принадлежит особая роль в воспитании ребенка, но отец не менее ответственен за судьбу и здоровье детей. Как сказал Николай Карамзин: «Без хороших отцов нет хорошего воспитания». Вас объединяет ответственность перед детьми и неравнодушие к будущему республики, – сказала Надежда Дорофеева в приветственном слове и отметила, что двери Госсовета для активных отцов всегда открыты, и они могут обращаться со своими вопросами и рассчитывать на поддержку и взаимодействие.

Цель форума обозначил председатель республиканского совета отцов Алексей Сандригайло. Он рассказал, что, несмотря на то что их организация официально зарегистрирована недавно, существует она уже с 2016 года, у нее уже есть своя история и реализованные проекты, подтвердившие свою жизнеспособность. Главная цель участников организации – всестороннее участие в воспитании детей с привлечением в этот процесс педагогов и других родителей.

Каждый лидер отцовского движения курирует свое направление работы – спортивное, трудовое или патриотическое. За прошедшее время они провели уже большое количество мероприятий: благоустраивали места массового отдыха, устраивали спортивные соревнования, организовывали уроки с интересными людьми, а также уроки мужества. К примеру, проект «Интересный урок» предполагает проведение обычного урока кем-то из известных людей – мастеров своего дела.

Было уже 20 таких уроков. В частности, писатель Григорий Спичак провел урок литературы, а член Совета Федерации Дмитрий Шатохин – урок обществознания. Уроки по здоровому образу жизни проводили известные спортсмены республики. Проект этот вошел в топ-10 практик Союза отцов России. В рамках проекта «Отцовский патруль» отцы-активисты проверили безопасность детских площадок. А по результатам конкурса «Папа года – 2018» вошли в финал и ездили в Москву. Опыт работы показал, что эти практики действенны и подобную работу стоит налаживать в муниципалитетах. Поэтому форум стал площадкой для обмена опытом и выработки стратегии дальнейшего развития отцовского движения в республике.

– Мы надеемся, что сумеем направить отцов в нужное русло, и сами поймем, куда Совету отцов двигаться дальше, – обозначил цели Алексей Сандригайло.

Накануне форума лидеры отцовского движения провели в соцсетях опрос на тему «Какие направления деятельности наиболее актуальны для реализации активистами Совета отцов». На первое место участники опроса поставили развитие физкультуры и пропаганду ответственного отцовства. Второе место по числу голосов было отдано познавательной деятельности. А образовательная деятельность и социально значимые мероприятия оказались на третьем месте.

Заместитель министра труда, занятости и социального развития Коми Светлана Суворкина напомнила, что форум проводится в преддверии Дня отца, который указом главы республики Сергея Гапликова будет отмечаться каждое последнее воскресенье октября. Она высказала пожелание, чтобы подобные встречи стали регулярными и активизировали мужчин на решение задач по развитию института семьи.

От лица Союза женщин Республики Коми особую радость по поводу рождения отцовской организации высказала лидер женщин республики Галина Лапшина. Ведь именно общественницы из Союза женщин, уже на протяжении многих лет занимающиеся вопросами защиты семьи и детства, неоднократно с разных трибун говорили о необходимости повышения престижа отца в обществе и активного вовлечения отцов в работу по укреплению института семьи.

– Мы безмерно рады, что в республике появился, получил развитие и поддержку Совет отцов, – призналась Галина Лапшина.

Поскольку у Союза женщин наработан уже значительный опыт реализации самых разных социально значимых проектов, Галина Лапшина пообещала мужчинам-единомышленникам всяческую поддержку и готовность к сотрудничеству. Лидер Союза женщин подарила Алексею Сандригайло икону Дмитрия Донского, который вместе со своей женой Евдокией воспитал 12 детей, был для них образцом благочестия и всегда щедро жертвовал на благотворительность и церкви, и пожелала, чтобы этот православный святой всячески содействовал благому начинанию. А в качестве памятного подарка она вручила «главному отцу» республики галстук и книгу о зарождении женского движения в Коми крае, пожелав мужской организации такой же богатой истории.

После торжественной части состоялась дискуссионная площадка под руководством директора по развитию фонда «Отцовство», председателя Союза отцов России Алексея Чегодаева «Как менять мир и не сесть в лужу общественных проектов». Московский гость рассказал о направлениях развития Российского союза отцов и о том, какие проекты успешно реализуются в субъектах страны.

Еще один гость форума – учредитель Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями «Сила в детях», представитель Союза отцов Республики Татарстан, отец особого ребенка Адель Загретдинов рассказал о том, как в регионе реализуется проект «Добро во благо особенных детей». Проект объединяет усилия органов власти и некоммерческих организаций в целях создания инклюзивной развивающей среды для особенных детей, их реализации и адаптации в обществе.

– В ходе работы площадки мы разделились на группы и разработали ряд проектов, которые будем реализовывать у себя в Коми. Люди вдохновились и поняли, куда надо двигаться. Некоторые даже приглашали меня приехать через год, чтобы на месте посмотреть, как у них все налажено. И самое главное – приглашенные эксперты еще раз убедили меня в том, что мы все правильно делали. Будем двигаться дальше, – подвел итог форуму Алексей Сандригайло.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено пресс-службой минтруда РК