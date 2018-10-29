Новые правила обращения с ТБО

В Госсовете Коми прошла очередная прямая линия по вопросам ЖКХ

С 1 ноября текущего года в Коми начнет применяться новый тариф за вывоз твердых бытовых отходов. Эта и другие волнующие людей темы были подняты в ходе организованной на площадке Госсовета региона очередной прямой линии по вопросам ЖКХ.

В городах республики согласно новым правилам обращения с ТБО размер платы за вывоз мусора на одного человека составит 165 рублей в месяц, в сельской местности – 70 с лишним рублей. Позвонившая на прямую линию сыктывкарка Татьяна подсчитала, что для ее семьи, состоящей из трех человек, вывоз мусора обойдется почти в 500 рублей, что в 20 раз больше нынешней платы. Женщина, воспитывающая двоих детей, считает такую сумму непомерной. К тому же зарегистрированы они в многоквартирном доме, но местом их фактического проживания является дача, поэтому женщина переживает, не обернется ли это двойной платой.

Как пояснила замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина, размер платы за вывоз ТБО будет изменен во всех субъектах страны, и 165 рублей с человека – далеко не самый высокий тариф. Устанавливается он исходя из затрат на транспортировку мусора, а они в Коми составляют 90 процентов. Региональный оператор по обращению с ТБО обязан вывозить коммунальные отходы только на сертифицированные полигоны, которых в республике всего пять. Для сравнения: в соседней Кировской области полигонов значительно больше, транспортная доступность лучше, не учитывается северный и районный коэффициенты, а планируемый размер платы за вывоз ТБО не намного меньше – 136 рублей. В Архангельской области предполагается установить тариф 190 рублей с человека.

– Мы отталкиваемся от затрат регионального оператора и прилагаем колоссальные усилия по переводу полигонов в объекты захоронения ТБО. К тому же пересмотрены нормы мусора – было 2,3 кубометра на человека, а будет 1,9 кубометра, – отметила Анна Тюрнина и добавила, что на новую систему обращения с ТБО должны были перейти раньше, но сместили сроки на год позже.

По поводу ситуации, в которой находится позвонившая сыктывкарка, замминистра пояснила, что квитанция за вывоз мусора будет приходить по городскому адресу семьи. В дачных поселках власти тоже должны будут устроить площадки по сбору твердых бытовых отходов. Можно перейти на контейнерный учет, но придется организовать раздельный сбор мусора и заключить договор с региональным оператором.

С похожим вопросом на прямую линию обратилась жительница Удорского района Нина Семеновна, которая прописана в Усогорске, но много времени проводит в своем деревенском доме. Ей объяснили, что плата взимается по месту официального проживания. Если человек не проживает по адресу, то необходимо представить документ, подтверждающий, что прописанный гражданин фактически отсутствует по месту прописки и живет в другом месте.

Наибольшее число звонков на прямую линию поступило из Сосногорска, вопросы касались перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги, несоблюдения температурного режима батарей в квартирах, недобросовестного выполнения своих обязанностей управляющими компаниями. Все озвученные проблемы представители профильных министерств и ведомств взяли на контроль.

Жительница сыктывкарского поселка Седкыркещ Ольга поведала о своей беде: в их доме провалилась выгребная яма, а вместе с ней обвалился фундамент. Под полами первого этажа гуляет ветер, туалеты замерзают, в комнатах холодно, а зимой и вовсе будет студено. Эта история длится уже не первый год, жильцы обращались во все инстанции, но к ремонту дома так никто и не приступил.

Представитель регионального фонда капремонта многоквартирных домов пояснил, почему сложилась такая ситуация. Этот дом включен в программу капитального ремонта, уже готов проект, но сумма подряда столь невелика, что ни одна подрядная организация не выходит на конкурс. Выход один – увеличить лот – объединить в нем сразу несколько домов, чтобы заинтересовать подрядчиков.

Житель Эжвинского района столицы Кирилл Юрьевич обратил внимание, как ведутся ремонтные работы на улице Славы: свежий асфальт укладывают под дождем. Замминистра строительства и дорожного хозяйства Коми Ирина Круглова заверила, что в любом случае качество выполненных работ проверяется с помощью лаборатории, в договоре прописан гарантийный срок, и если будет выявлен брак, подрядная организация обязана будет все исправить в установленные сроки.

Зашел также разговор и о благоустройстве дворов. Эжвинцу объяснили, что необходимо сделать, чтобы двор, нуждающийся в ремонте, попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Первый замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Ольга Микушева напомнила: эта программа действует с 2017 года, благодаря чему в Эжве уже отремонтировано больше 20 дворов. Собственники жилых помещений должны провести собрание и подать протокол с заявкой в администрацию муниципального образования. Общественная комиссия при мэрии рассматривает все заявки и принимает решение о внесении той или иной дворовой территории в проект программы. Если с первого раза не получилось, то надо попытаться еще раз – вновь обратиться в администрацию с соответствующей заявкой.

– Конечно, потребность в благоустройстве выше, чем средств, которые выделяются из федерального и республиканского бюджетов, поэтому участие в приоритетном проекте – реальный способ благоустроить родной двор, за эти деньги стоит побороться, – отметила Ольга Микушева.

В Сыктывкаре есть и такой опыт: жильцы сразу нескольких соседних домов провели общее собрание, подали заявку, после чего ремонтники заасфальтировали и благоустроили их дворы, то есть работы были проведены комплексно и с экономией для бюджета.

Галина ВЛАДИС

Фото regi82on.ru