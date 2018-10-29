Дискуссия о «мусорной» реформе

Сложные вопросы реформы обращения с твердыми коммунальными отходами обсуждались на состоявшемся в пятницу в Сыктывкаре тематическом семинаре. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты предприятий ЖКХ, управляющих компаний, товариществ собственников жилья из разных муниципальных образований региона.

Обсуждение «мусорной» реформы переросло в бурную дискуссию, больше всего споров вызвал, естественно, размер тарифа и норматив на твердые коммунальные отходы, участники мероприятия назвали эти цифры завышенными. Как формировался норматив на мусор и из чего складывается тариф, собравшимся объяснила заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Анна Тюрнина.

Как пояснила спикер, вопрос о размере тарифа возникает у многих потребителей, все отмечают значительное увеличение платы за вывоз мусора, мало кто понимает, почему вдруг произошел резкий рост цены. По данным министерства энергетики, ЖКХ и тарифов, около 90 процентов в структуре тарифа занимают затраты, связанные с транспортированием твердых коммунальных отходов. Анна Тюрнина напомнила, что в регионе всего пять объектов захоронения твердых коммунальных отходов, которые в этом качестве включены в государственный реестр. Эти объекты располагаются в Воркуте, Ухте, Усинске, Вуктыле и Усть-Вымском районе. Даже полигон в Сыктывкаре предназначен лишь для накопления ТКО. А конечным пунктом назначения для ТКО являются именно объекты захоронения мусора, которые находятся на значительном удалении от многих населенных пунктов, где, собственно, отходы и возникают. Это и обуславливает значительное увеличение расходов.

– Мы эту проблему выносили на федеральный уровень. Предлагали на переходный период разрешить использование полигонов, которые имеют место в муниципальных образованиях, как несанкционированные свалки, и постепенно их переводить в объекты, которые соответствуют всем требованиям, но соответствующее решение на сегодня не принято, – сообщила Анна Тюрнина.

Участников семинара, представлявших организации ЖКХ столицы Коми, волновал вопрос, планируют ли власти каким-то образом изменить ситуацию для Сыктывкара. Самый крупный город республики дает немало бытовых отходов, которые по действующим нормам необходимо транспортировать в другой муниципалитет: ближайший полигон для захоронения ТКО в Усть-Вымском районе. Если бы отпала необходимость возить мусор из столицы за много километров, возможно, и платить за перемещение отходов пришлось бы меньше.

Анна Тюрнина сообщила, что сейчас на уровне правительства страны и минприроды региона решается вопрос о переводе сыктывкарского полигона из объекта хранения отходов в объект их захоронения.

– Если удастся решить этот вопрос положительно, плечо доставки существенно уменьшится, – заверила заместитель министра.

Много вопросов вызвал и годовой норматив ТКО на человека: 1,9 кубометра для жильцов многоквартирых жилых домов и 0,83 кубометра для жильцов многоквартирных домов с печным отоплением, находящихся в сельской местности. Представители коммунальных компаний и ТСЖ утверждали, что в реальности мусора на человека получается значительно меньше.

– Норматив в Республике Коми не является не только максимальным, но даже средним, – отметила Анна Тюрнина. – Мы анализировали норматив потребления коммунальной услуги в других субъектах России, эта величина в среднем составляет 2,3 кубометра мусора на человека в год. Расчет нормативов в республике осуществлялся строго в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами. Основанием для расчета служили данные, предоставленные органами местного самоуправления по результатам замеров объемов ТКО. Работу организовали год назад, замеры объемов велись в течение всех четырех сезонов.

Один из участников поинтересовался, почему Коми приступает к «мусорной» реформе, которая должна начаться 1 января 2019 года, с 1 ноября 2018 года – на два месяца раньше. Анна Тюрнина пояснила, что 1 января следующего года – день, с которого регионы обязаны перейти на новую систему обращения с ТКО. Но в регионах могут приступить к реализации реформы и раньше этого срока, чтобы в переходный период была возможность выявить и исправить все возможные недочеты в работе.

– Мы не первый регион, который переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, – сообщила заместитель министра.

В ходе реализации реформы у регионов возникает очень много проблем, в частности, с вывозом мусора из труднодоступных регионов, из частного сектора, обращением со специфическими, например, медицинскими отходами. По мере реализации реформы многие нормативно-правовые акты корректируются. Возможно, потребуются изменения и нормативно-правовых актов, принятых в Коми. Но об этом можно будет судить только по результатам практической работы, которую с 1 ноября начнет осуществлять единый региональный оператор – «Ухтажилфонд».

Деятельность определенного по результатам конкурса регионального оператора тоже вызвала немало вопросов. Участники совещания интересовались, как небольшое предприятие, расположенное в Ухте, сможет охватить всю республику, где возьмет технику и ресурсы. Начальник управления регионального оператора «Ухтажилфонд» Владимир Киселев сообщил, что предприятие готово осуществлять деятельность по обращению с отходами. Действовать будут не только своими силами, во всех муниципалитетах привлечены подрядчики, которые, возможно, привлекут субподрядчиков по вывозу отходов. Владимир Киселев не исключил, что в труднодоступных населенных пунктах Усть-Цилемского, Ижемского, Интинского районов, где нет постоянного транспортного сообщения, возможны проблемы с вывозом мусора. Региональный оператор будет искать пути решения этих проблем.

Людмила ВЛАСОВА