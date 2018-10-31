В Сыктывкаре начала работу конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России 

В мероприятии принимают участие делегации законодательных собраний 11 регионов Северо-Запада России: Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Вологодской областей, Республики Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Также в конференции участвует председатель парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергей Луговской.



Открыл заседание председатель ПАСЗР, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов. Он отметил важность рассматриваемых вопросов, а также поблагодарил Надежду Дорофееву и Госсовет Коми за теплый прием и качественную организацию работы конференции.

Обращаясь к парламентариям, глава Коми Сергей Гапликов подчеркнул, что сегодня деятельность ассоциации в условиях реализации стратегического майского указа президента страны №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» приобретает особое значение.

— Для обеспечения задач прорывного развития страны мы должны сконцентрировать все усилия и ресурсы, и, в первую очередь, заложить законодательную основу для реализации 12 национальных проектов. Поэтому площадка парламентской ассоциации является действенным инструментом для формирования консолидированной позиции и отстаивания позиций регионов на федеральном уровне. В том числе и в правительстве Российской Федерации, – отметил Глава Коми.

По словам Надежды Дорофеевой, парламентские объединения играют все большую роль в совершенствовании регионального и федерального законодательства.

— Нашей парламентской ассоциации в следующем году исполнится четверть века. Она стала первым таким объединением в России. Тесно взаимодействуя с ассоциациями других федеральных округов, мы решаем системные вопросы не как просители, а как полноправные участники процесса. Образно говоря, за Федеральным собранием России – стратегия, за нами – непосредственно тактика. Федеральный закон не всегда в полной мере может учитывать специфику регионов. Это всегда больше «рамочные» нормативно-правовые акты. Чтобы они работали и приносили пользу жителям, необходимы поправки. Деятельность Ассоциации в этом и заключается – анализировать опыт регионов и предлагать изменения в федеральное законодательство, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

С приветственным словом к участникам Конференции также обратились председатель парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергей Луговской, депутат Государственной Думы от Республики Коми Ольга Савастьянова и член Совета Федерации России Валерий Марков.