В Сыктывкаре прошла «арктическая» конференция

Участники форума обсудили вопросы развития Севера

На этой неделе в Сыктывкаре состоялась Всероссийская научная конференция «Cоциально-экономические, политические и исторические аспекты развития северных и арктических регионов России». Открытие и пленарное заседание научного форума прошло 17 октября в большом зале республиканского парламента.

– Конференция – это одно из наиболее ярких научных мероприятий, посвященных проблемам исследования северных и арктических регионов России, – открыла мероприятие заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми, председатель оргкомитета конференции Наталья Михальченкова. – Правительство республики регулярно прислушивается к предложениям, сформулированным учеными и практиками в резолюции. Важно то, что тема Севера и Арктики активно прорабатывается учеными, экспертами, общественниками и представителями власти. Это лишний раз свидетельствует, что решения, принимаемые как на уровне Российской Федерации, так и на уровне регионов, в первую очередь опираются на интеллектуальный ресурс, а значит, максимально взвешенны и продуманны.

Наталья Михальченкова отметила важность общего подхода в теме развития Севера и Арктики и подчеркнула, что точки роста, отмеченные на научных конференциях, необходимо развивать. Нужно выявлять приоритетные направления развития северных и арктических регионов, необходимо внедрять инновационные разработки при решении задач, поставленных перед республиканским правительством. Основные задачи – это повышение уровня производства, решение проблем моногородов, развитие комфортной среды для жизни, природоохранная деятельность, повышение уровня экономического роста северных и арктических регионов.

Ежегодно в адрес оргкомитета поступают приветственные письма и слова благодарности за организуемую работу от авторитетных экспертов, ученых и представителей власти. В этом году участники форума получили приветственные адресы от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и зампредседателя Госдумы Ольги Епифановой.

Лично участников конференции поприветствовали председатель Совета по профессиональным квалификациям офисных специалистов и административных работников, член экспертного совета при Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Людмила Хлюснева, председатель объединенного ученого совета ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, академик РАН Асхаб Асхабов, и.о. ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова, директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева, заместитель ректора Ухтинского государственного технического университета, член рабочей группы «Развитие образования и науки» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Георгий Коршунов.

– Конференция значима не только для Коми, но и для всей нашей страны, – отметила зампредседателя Госсовета республики Валентина Жиделева. – Арктика – стратегическая зона для многих стран. От темпов ее освоения зависит благосостояние и безопасность России. Темы, которые сегодня обсудят на площадках форума, будут оформлены в рекомендации и предложения, а Государственный Совет Коми может помочь продвинуть их на федеральный уровень. Сегодня в арктическую зону входит лишь один муниципалитет республики – Воркута, но без включения в нее Сыктывкара, Ухты и Усинска эффективного развития уникальной арктической зоны не получится.

С пленарными докладами выступили представители власти и ученые. Член Совета Федерации Дмитрий Шатохин представил доклад «Особенности нормативно-правового регулирования развития северных территорий». Доклад на тему «Коми ижемцы – субъекты традиционного природопользования» озвучил член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственным вопросам и природопользованию, член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Михаил Жуков. Помимо очных выступлений были представлены два доклада по видеоконференц-связи с Санкт-Петербургом и Архангельском.

На конференции работало несколько секций: ответственное природопользование на севере, эффективное управление пространственным развитием арктических регионов России, благосостояние и качество жизни северян, нормативно-правовое регулирование, цифровизация экономики и общества. Также прошел круглый стол на тему «Налогообложение природопользования в северных регионах России: современное состояние и тенденции развития». В рамках конференции в Коми научном центре состоялся симпозиум «Исторические аспекты освоения Европейского Северо-Востока (исследования, источники, историография)».

Масштабное научное мероприятие, посвященное проблемам исследования северных и арктических регионов России, прошло в Коми уже в семнадцатый раз. Его тема меняется ежегодно, но общее направление работы остается неизменным – социально-экономические, политические и исторические аспекты развития северных и арктических регионов страны.

Артур АРТЕЕВ

Фото gsrk.ru