От сыктывкарцев ожидают активности в создании комфортной среды

Жители столицы Коми не проявляют активности в решении вопросов благоустройства своих дворовых территорий. Об этом сказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Аркадий Горбицкий на прошедшей 18 октября прямой линии, посвященной реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Сыктывкаре.

Как пояснил чиновник администрации, в рамках реализации программы для жильцов многоквартирных домов существует две формы соучастия – трудовая и денежная. То есть, если жильцы желают что-то сделать или установить во дворе, помимо обозначенного в смете, они могут либо оплатить дополнительные услуги, либо за счет собственных трудозатрат сэкономить выделенные программой средства и на них сделать что-то сверх запланированного. Какой перечень услуг они выбирают – минимальный или расширенный, инициативная группа жильцов должна сообщить на стадии подачи заявки на благоустройство. При этом форма управления домом не имеет значения – хоть УК, хоть ТСЖ.

– А вот с инициативой соучастия они должны обратиться непосредственно к подрядчику. Смета уже сформирована, в нее внесены материалы, трудозатраты, но можно это скорректировать. К примеру, жильцы говорят: «Вот эти материалы исключите, мы готовы их привезти сами или оплатить. Вот эти трудозатраты исключите, мы готовы поучаствовать сами». На средства, которые высвобождаются из этой сметы, выполняется дополнительный объем работ. К примеру, в дополнение к замене асфальта на проезжей части и тротуарах, установке скамеек, урн и освещения жильцы могут установить детскую площадку, увеличить количество скамеек и урн, выполнить озеленение или расширить парковку. Всё, что нужно, – принять решение на общем собрании и собрать деньги в размере десяти процентов от стоимости дополнительных работ. Остальное будет дополнено бюджетными средствами, – рассказал Аркадий Горбицкий.

Тем не менее при всех очевидных выгодах от такого партнерства сыктывкарцы почему-то не проявляют желания дополнительно благоустроить свои дворы. За два года по федеральной программе в Сыктывкаре было отремонтировано 74 двора, при этом жильцы лишь одного МКД приняли решение о софинансировании на дополнительное благоустройство. В то же время, по словам Аркадия Горбицкого, побывав в Казани и Рязани, он убедился, что там жители МКД намного больше заинтересованы в повышении комфортности своих дворов и участвуют в этом как финансово, так и своими трудозатратами.

– В этом вопросе мы ждем повышения активности горожан, чьи дворы уже вошли в программу благоустройства – а это свыше 40 адресов. Это замечательная возможность сделать свой двор более уютным и комфортным, – заключил Аркадий Горбицкий.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара