История и современность северных городов

В Воркуте состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Города Севера России: история, судьбы, современность», сообщает пресс-служба администрации города. Почетным гостем мероприятия стала Любовь Чернова – супруга первооткрывателя Воркутского месторождения Георгия Чернова.

– Очень значимо, что в этом году конференция проходит именно в нашем городе в канун его 75-летия и не случайно носит такое емкое название, – обратился к участникам конференции – сотрудникам музеев и библиотек, педагогам и студентам ссузов глава городского округа Юрий Долгих. – Я уверен, что в своей работе вы откроете новые исторические моменты, которые будут полезны и интересны для общества.

В рамках конференции в городском выставочном зале открылась выставка «Россия, которую мы потеряли». Экспонаты составлены из мемориальных предметов, которые собирались и бережно хранили в семье известных геологов Черновых и могут украсить залы самых статусных музеев страны. Это рабочие и обзорные карты, выполненные Александром Александровичем и Георгием Александровичем, просветительские плакаты. Особенное место на выставке отведено рассказу о своеобразной педагогической школе, сформированной вокруг Александра Чернова в период его работы на Печоре.

На полях конференции прошло обсуждение двух десятков научных докладов, в которых затронуты темы освоения Печорского угольного бассейна, истории Воркуты и железных дорог региона, творчества репрессированных художников, внеурочной краеведческой деятельности, проблемы сохранения исторической памяти, формы работы Воркутинского краеведческого музея и многое другое.

Участники конференции побывали на экскурсиях по городскому кольцу, в геологическом музее имени Войновского-Кригера и в учебной шахте ВГЭК, а также посмотрели спектакль Воркутинского драмтеатра «Две дамочки в сторону Чехова».

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты