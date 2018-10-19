Продукция из Коми расширит рынки сбыта

В республике разработали программу по продвижению коми продукции. Она направлена на расширение доступа местных производителей к внутренним и внешним рынкам сбыта, увеличение объема продаж, а также на снижение себестоимости товаров, работ и услуг. 17 октября проект программы был представлен главе Коми Сергею Гапликову, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Цель программы – увеличить продажи/выручку производителей с 10 миллиардов до 20 миллиардов рублей через четыре года после запуска программы. Для этого необходимо повысить долю местных производителей на рынке республики с 30 до 50 процентов и повысить долю реализуемой за пределы региона продукции с 5 до 15 процентов.

Программу разработала региональная управленческая команда, созданная по поручению главы республики. Она прошла обучение по специальной образовательной программе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны (РАНХиГС).

Обучение было организованно с мая по октябрь 2018 года на площадке Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС в Санкт-Петербурге, а также в Сыктывкаре на базе Центра поддержки и развития предпринимательства «Шондi».

Финальным этапом обучения станет защита программ регионального развития, которая состоится на следующей неделе. Десять команд с лучшими, по мнению экспертов, проектами будут приглашены в Москву для их презентации высокому жюри. Конкуренцию команде из Республики Коми составят представители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга.

– Вам предстоит защитить проект программы, которую вы разработали во время учебы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вы заложили в программу довольно амбициозные задачи, которые стоят перед нами сегодня в рамках указа президента о стратегических целях и задачах. Я желаю вам успешной защиты проекта и его дальнейшей реализации, – обратился к участникам встречи глава Коми.

В состав региональной управленческой команды вошли министр экономики Марина Анисимова (руководитель), министр труда и социальной защиты Илья Семяшкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, руководитель администрации муниципального района «Сысольский» Роман Носков, замминистра имущественных и земельных отношений Людмила Холопова, начальник управления проектного офиса министерства экономики Ирина Синицина, директор ГАУ РК «ЦИТ» Анастасия Голубых, общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в Республике Коми по направлению «Новый бизнес» Наталья Сукач.

Лина ПЕРОВА

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