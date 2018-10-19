В новом году в республике появятся две новые фермы

В региональном минсельхозе состоялось заседание комиссии по отбору инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса Республики Коми. Заседание прошло под председательством вице-премьера – министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия Князева.

Комиссия рассмотрела три инвестиционных проекта, которые были отобраны специальной рабочей группой. Ивестпроекты предусматривают строительство животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота.

Победителями конкурсного отбора признаны проекты ООО «Северная Нива» и ООО «АГРОресурс».

«Северная Нива» заявилась на конкурс с проектом «Строительство животноводческого помещения молочного направления на 540 голов крупного рогатого скота для выращивания ремонтного молодняка в селе Пезмег Корткеросского района». Общая стоимость проекта – 176,3 миллиона рублей. По словам руководства предприятия, старт строительству новой фермы уже дан. Реализация проекта позволит хозяйству нарастить поголовье скота до 1100 голов.

ООО «АГРОресурс» реализует проект по строительству коровника беспривязного содержания на 150 голов крупного рогатого скота в селе Чухлэм Сысольского района. Стоимость проекта – 48,4 миллиона рублей. В планах предприятия до конца года успеть заложить фундамент и возвести металлоконструкцию новой животноводческой фермы.

– Из года в год мы ставим задачу – увеличивать объемы производства. Для этого идет обновление производственной базы сельского хозяйства и переработки. В прошлом году предприятия Корткеросского, Удорского, Сыктывдинского, Сысольского и Прилузского районов ввели полторы тысячи скотомест. В этом году завершатся три объекта в Сыктывдинском, Усть-Куломском и Сысольском районах. И в следующем году работа по обновлению фондов продолжится. В 2019 году на поддержку инвестиционных проектов будет направлено 155 миллионов рублей, – отметил Анатолий Князев.

Роман СЕМЕНОВ

Фото из архива «Республики»