Полтора миллиарда от лесной службы

Парламентарии обсудили эффективность госпрограммы минприроды республики

На рабочем совещании в Госсовете Коми рассмотрели итоги реализации госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» в 2018 году и планы отрасли на 2019-й и 2020-й. В бюджетных слушаниях прошлых сезонов эта программа выгодно выделялась на фоне других по показателям эффективности. Похоже, в лидерах лесохозяйственная отрасль будет и по итогам этого года, несмотря на ряд не решенных пока вопросов.

Цель госпрограммы, как заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, это повышение доходности от использования лесов при сохранении их экологической, социальной и экономической ценности. И в плане доходности дела идут как нельзя лучше. Расходы на «Развитие лесного хозяйства» на нынешний момент составили 507 миллионов рублей (к концу года будет 757,6 миллиона), из них около 142 миллионов – средства республиканские, остальное – федеральные. Тем временем в республиканский бюджет лесная служба принесла уже почти 384 миллиона, а в федеральный – больше миллиарда. То есть окупает себя лесное хозяйство более чем в два раза. Источники дохода – аукционы, договоры купли-продажи древесины на корню. Например, только для нужд малого предпринимательства за первые девять месяцев года было проведено 67 аукционов, республиканскому бюджету это дало 139 миллионов рублей.

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова отметила, что план по объему платежей в республиканский бюджет по этой госпрограмме перевыполняется регулярно. В прошлом году – в 1,8 раза, в 2016-м – в 1,9 раза. При этом она поинтересовалась: не занижает ли минприроды плановые показатели, чтобы выполнить их наверняка? В целом же Елена Филимонова охарактеризовала рассматриваемую госпрограмму как одну из самых эффективных и успешных в регионе.

Роман Полшведкин ответил, что планы министерство, наоборот, повышает, но в последние три года дела в лесном секторе идут так, что финансовая реальность обходит всякие прогнозы. Связано это в первую очередь с большим объемом экспорта. Сейчас в Коми до 98 процентов продукции, произведенной из древесины, идет за рубеж, иностранные покупатели цену дают хорошую, так что лесозаготовители активно конкурируют между собой за участки, и цены на древесину на корню на аукционах идут вверх.

– Можно открыть в интернете систему ЕГАИС, буквально по каждому контракту по предприятиям посмотреть, кто потребляет нашу древесину. В основном это Китай и Ближний Восток. Естественно, есть спрос на древесину, еще она востребована в рамках приоритетных инвестпроектов, а их сейчас в лесной отрасли у нас семь, еще семь заявлено, – рассказал Роман Полшведкин. – Бизнес считает наш лес привлекательным и в очередь за ним становится.

Цена на аукционах растет не потому, что леса в Коми мало – его вырубается куда меньше, чем можно, просто участков, откуда удобно вывозить древесину, уже становится недостаточно. Отсюда и конкуренция.

Что касается лесовосстановления, то Роман Полшведкин сообщил, что в рамках национального проекта «Экология» будет реализовываться направление «Сохранение лесов», его цель – достичь к 2024 году стопроцентного баланса между рубками и воспроизводством лесов. Сейчас же дела обстоят следующим образом: на арендованных территориях планы по лесовосстановлению выполняются, бизнес о своих обязательствах не забывает, а вот на неарендованных ситуация пока неважная. Восстанавливать леса на неиспользуемых бизнесом участках (вырубленных, выгоревших или там, где лес погиб от болезней или вредителей) нужно за государственный счет по контрактам. Но желающих заниматься этим мало, в текущем году лесовосстановительные работы по госконтрактам были запланированы в 26 лесничествах, а аукционы состоялись только в 12.

– Бизнес не выходит на эти аукционы, поскольку средства, которые там предлагаются, несопоставимы с их затратами на лесовосстановительные работы, – пояснил Роман Полшведкин. – Хорошим решением, как мы убедились в прошлые годы, было бы создание специализированного учреждения для выполнения такого госзадания. До 2014 года подобная практика была, этим занимался лесопожарный центр. Но потом запретили использовать технику, которая есть в лесопожарном центре, для лесовосстановительных работ, даже если пожаров нет и она стоит без дела.

Но, похоже, вышеописанная проблема в ближайшие годы разрешится практически сама собой. Дело в том, что вступает в действие норма закона, обязывающая арендаторов компенсировать вырубки, которые происходят на территории линейных объектов, например, вдоль линий электропередачи. Площадь, аналогичная вырубленной, должна быть засажена деревьями на любых других участках на территории региона.

Таким образом, по выражению министра, «будут убиты два зайца сразу» – и норма закона выполнена, и вопрос с лесовосстановлением на неарендованных территориях постепенно решится. Другое дело, что линейных объектов в регионе довольно много и будут еще строиться, и, по подсчетам специалистов министерства, через четыре-пять лет Коми может столкнуться с тем, что просто не найдет свободных площадей для размещения саженцев в порядке компенсации за линейные вырубки. Впрочем, у минприроды Коми есть предложения, которые сейчас вынесут на федеральный уровень: позволить многолесным регионам получать компенсацию либо деньгами, либо мероприятиями по уходу за лесом, например – рубками ухода на тех же неарендованных территориях.

На совещании также были подняты вопросы, касающиеся борьбы с незаконными рубками и тушения лесных пожаров. В этом плане в регионе сейчас все неплохо. Каждый год обследуется не менее 10 процентов территории лесов, и, по последним данным, выявленные незаконные рубки в Коми составляют всего 0,03 процента от общего объема заготовки. Как рассказал директор Коми лесопожарного центра Александр Емельяненко, за счет дополнительного финансирования в этом году удалось увеличить штат учреждения с 74 до 90 человек. Восемь человек из 16 «новобранцев» – парашютисты-пожарные, прошедшие подготовку. Кроме того, с 50 до 70 человек была увеличена численность временных сотрудников. В этом сезоне было зафиксировано 98 пожаров, это мало на фоне многолетних наблюдений, при этом не было массовых вспышек. 71 процент пожаров происходит из-за неосторожности местного населения, в прошлом году леса горели преимущественно из-за гроз. Доля пожаров, потушенных в первые же сутки, – 79 процентов, в то время как средний показатель за последние пять лет – 67 процентов.

Перед началом заседания председатель комитета по природным ресурсам, экологии и недропользованию Василий Смалий в беседе с журналистами отметил, что в прошлом году депутаты ставили перед министерством вопрос о недостатке в республике лесных инспекторов, и в этом году ситуация уже улучшилась – количество лесных инспекторов увеличилось на 29 человек, но нужно еще больше.

Роман Полшведкин подтвердил, что инспекторов в лесах региона пока недостаточно: по нормативам, указанным в приказе Министерства природных ресурсов и экологии России, их должно быть 725. А на деле – 507, но до конца года планируется добрать еще семь за счет оптимизации и перестановки должностей в лесничествах.

– Большой отток инспекторов произошел буквально пять-семь лет назад, когда постоянно реформировалась лесная отрасль, велись какие-то реорганизации, и низовые звенья этой отрасли стали непривлекательными, в том числе для молодежи, – пояснил министр.

Заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева сообщила, что Рослесхозу сделано предложение: принимать на должности лесных инспекторов людей, которые не имеют высшего или среднего профессионального образования (сейчас это необходимое условие), зато у них есть солидный стаж работы в лесу. Это помогло бы решить проблему.

Александр Смирнов, руководитель профсоюзной организации, представляющей интересы работников лесничеств и лесопожарного центра, высказал свое мнение относительно кадрового дефицита в отрасли: маленькие зарплаты.

– Средняя зарплата в учреждениях лесного хозяйства Коми – 27,2 тысячи рублей, что ниже средней по региону. Это не способствует привлечению в отрасль работников. Большинство учреждений находится в сельской местности с соответствующими условиями жизни. Еще более печальная картина с привлечением в отрасль молодых специалистов, выпускников вузов и техникумов. Зарплата молодого специалиста не включает в себя стажевые выплаты, из-за отсутствия жилья значительная доля заработной платы уходит на аренду. Учитывая, что средний возраст работников лесного хозяйства близок к предпенсионному, мы можем скоро вообще остаться без молодых квалифицированных кадров, – сказал Александр Смирнов.

По его мнению, привлечь молодежь в отрасль помогли бы различные стимулирующие программы вроде тех, что есть в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Профсоюзный лидер, впрочем, поблагодарил депутатов за единственную льготу, которую благодаря им получили молодые лесничие: включение в программу выделения бесплатных земельных участков под строительство индивидуального жилья.

Также Александр Смирнов критически высказался о введении новой системы оплаты труда. С одной стороны, хорошо, что повысилась гарантированная часть оклада, с другой – новая система ухудшает мотивацию к труду, квалифицированные работники, мастера леса, например, получают в среднем 21,4 тысячи рублей, всего на две тысячи больше, чем сторожа или уборщицы. Зарплата госинспекторов – 23,4 тысячи рублей. Кроме того, повышение окладов сопровождалось уменьшением стимулирующей части. Отсутствие достойного заработка, по мнению профлидера, не способствует повышению престижа профессии лесника, что является одной из задач госпрограммы. Учитывая, что «Развитие лесного хозяйства» приносит в бюджеты куда больше доходов, чем получает на расходы, пора пересмотреть статьи финансирования лесников на федеральном уровне. Александр Смирнов предложил включить в целевые индикаторы программы мероприятия по реализации отраслевого соглашения в части установления минимального оклада на уровне МРОТ совместно с разработкой дифференцированной сетки окладов, предусмотрев соответствующий объем финансирования. И, конечно, разработать и принять стимулирующие программы для молодых специалистов.

Василий Смалий ответил, что лично он с этими предложениями в целом согласен, тем более что сам уже десять лет в угольном профсоюзе. Роман Полшведкин пояснил, что большую часть означенных проблем можно решить только на федеральном уровне, по поводу повышения оклада до МРОТ предложения в Рослесхоз уже отправлены, предварительное согласие получено. Кроме того, министр отметил, что многие вопросы можно было бы решать, если бы в ходе реформирования отрасли в России не поменялись функции лесхозов.

– Лесхозы сами зарабатывали деньги, строили жилье или покупали квартиры, сами стимулировали специалистов за счет доходов. А потом в отрасли отделили хозяйственные функции от управленческих. А я считаю, что здесь хозяйственная функция – работа на земле – должна быть неотделима от контрольных функций. Мы высказывали свои предложения по поводу восстановления системы лесхозов, – сообщил министр.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Госсовета Коми