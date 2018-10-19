Награды труженикам полей и ферм

Сергей Гапликов вручил заслуженные награды работникам аграрной отрасли Коми. Торжественное собрание по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось 18 октября в Государственном академическом театре драмы имени Виктора Савина в Сыктывкаре.

В агропромышленном комплексе региона сегодня трудится почти 10 тысяч человек. Глава Республики Коми поблагодарил работников и ветеранов отрасли за созидательный труд, преданность выбранному делу и любовь к родной земле.

– Работа в сельском хозяйстве – это тяжелый, но жизненно необходимый труд. И вы посвятили ему себя. Вопреки суровым северным условиям вы не покладая рук обеспечиваете продовольственную безопасность республики и страны, насыщаете наш стол свежими, вкусными, полезными и экологически чистыми продуктами. Вы наши кормильцы. За это низкий вам поклон, – отметил Сергей Гапликов.

Развитие отрасли сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Республики Коми. В этом году объем поддержки АПК региона составит почти миллиард рублей.

Существенно усилена поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Ставки субсидий на товарное молоко увеличились на 38 процентов, а для районов Крайнего Севера (Инта) – в 2,5 раза. На 25 процентов повысились ставки субсидий на содержание сельскохозяйственных животных и птицы для фермеров. На 26 процентов по сравнению с 2017 годом выросла грантовая поддержка семейных ферм и начинающих фермеров.

Важным механизмом повышения качества жизни в селах, деревнях и поселках является программа «Устойчивое развитие сельских территорий». В этом году на ее реализацию в республике направлено 238 миллионов рублей. Эти средства идут на развитие инженерной инфраструктуры, обустройство площадок под компактную жилищную застройку, строительство дорог, водопроводных сетей, а также на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан.

В этом году восемь сельских поселений получили гранты на общую сумму 2,8 миллиона рублей. Эти деньги направлены на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, строительство историко-культурных памятников в Койгородском, Печорском, Сысольском, Ижемском, Сыктывдинском, Усть-Куломском и Корткеросском районах. Программа рассчитана до 2021 года, но, учитывая ее особую значимость и важность для повышения качества жизни на селе, президентом России Владимиром Путиным принято решение о ее продлении.

Президентом в числе приоритетных направлений развития сельского хозяйства обозначено стимулирование малого и среднего предпринимательства на селе. Республика Коми уже включилась в работу по разработке региональной составляющей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На его реализацию до 2024 года в федеральном бюджете будет заложено 37,4 миллиарда рублей.

Сергей Гапликов пожелал работникам сельского хозяйства благополучия, высоких урожаев и новых профессиональных успехов. Лучшим труженикам отрасли вручены заслуженные награды.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru