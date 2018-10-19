Великие имена России: три из десяти

На этой неделе жители Республики Коми выбрали десять имен, одно из которых присвоят аэропорту Сыктывкара. Напомним, что он оказался в списке 45 аэропортов России, которым будут присвоены имена выдающихся земляков в рамках проекта «Великие имена России».

В Коми в список выбранных имен попали участник Великой Отечественной войны, первый Герой Советского Союза – уроженец Коми края Николай Оплеснин, первый глава республики Юрий Спиридонов, заслуженный штурман СССР, директор аэропорта «Сыктывкар» Николай Банбан, первый коми поэт Иван Куратов, педагог Александр Католиков, святитель и создатель коми азбуки Стефан Пермский, поэт и драматург, основатель театрального искусства Виктор Савин, первый в Коми летчик Петр Истомин, социолог Питирим Сорокин, философ и этнограф Каллистрат Жаков.

Во время опроса, который прошел в прямом эфире на телеканале «Юрган» лидировали в списке Раиса Сметанина – 331 голос, Юрий Спиридонов – 288 голосов и Николай Банбан — 224 голоса. В голосовании участвовали более двух тысяч человек.

Список направлен в Общественную палату России. Там его сократят до трех имен и разместят для дальнейшего открытого народного голосования. На сайте «Великие имена России» каждый россиянин сможет проголосовать не более одного раза. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» (на сайте, в социальных сетях, в смс-сообщении, путем заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и на ж/д вокзалах).

Общероссийский конкурс по присвоению 45 аэропортам России имен исторических личностей завершится 5 декабря, в этот день будут подведены его итоги.

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива «Республики»