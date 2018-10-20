Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

В этот день мы чествуем людей, чей труд связан с созданием и ремонтом дорог, трасс и магистралей. Благодаря ответственному подходу к делу и высоким профессиональным качествам специалистов дорожного хозяйства в Республике Коми создана автодорожная сеть, которая обеспечивает транспортную доступность городов и районов, безопасное и комфортное передвижение жителей.

Дороги не просто соединяют территории, они объединяют нас с родными и близкими, дают возможность лучше узнать родную республику, показать ее гостям. Качественная дорожная сеть является обязательным условием для развития торговли, экономики и промышленности, укрепления связей с соседними регионами.

Благодарю всех, кто ответственно и добросовестно трудится в дорожной отрасли на благо родной республики. Желаю успехов в вашем непростом труде, крепкого здоровья и новых достижений! Счастья и процветания вам и вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми