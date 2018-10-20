Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!

Это профессиональный праздник тех, кто строит улично-дорожную сеть, ремонтирует, содержит ее в порядке, обеспечивая бесперебойное движение транспорта в республике. Дороги – один из важнейших сегментов инфраструктуры любого региона и страны в целом, который требует к себе особого внимания. От состояния транспортной инфраструктуры напрямую зависит качество жизни людей, социально-экономическое развитие республики.

Несмотря на финансовые сложности, вопрос развития дорожной сети находится в центре внимания правительства региона. Сегодня общая протяженность автодорог в Коми составляет более 7,5 тысячи километров. За два последних года отремонтировано в пять раз больше дорог, чем в 2015 году. Как и в других отраслях, мы применяем новые подходы в совершенствовании инфраструктуры. Мы первыми в России использовали новый механизм концессии при строительстве дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар, проезд по которой осуществляется бесплатно. В прошлом году открыт участок Малая Пера – Ираель этой дороги. На днях откроется движение на втором участке Ираель – Каджером. Нам еще многое предстоит сделать – совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры входит в число приоритетных задач стратегического развития России.

Уважаемые работники дорожного хозяйства, благодарю вас за добросовестный труд и большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения! Желаю успешной реализации всех задуманных проектов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми