Педагог-психолог из Воркуты стала лучшей в России

В Москве прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018». В нем приняли участие 57 педагогов-психологов образовательных организаций из различных уголков России. Республику Коми на конкурсе представила педагог-психолог школы №13 Воркуты Лилия Борякина.

Конкурс проходил в два тура. В рамках экспертного тура прошла экспертиза присланных участниками материалов. Кроме этого, состоялись очные конкурсные испытания «Профессиональный квест» и «Мастер-класс». Финальный тур прошел в Москве 15 октября и включал одно конкурсное испытание: «Профессиональный кейс».

Согласно положению в финал вышли пятнадцать участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам экспертного тура. Чтобы стать одним из 15 лауреатов, Лилия Борякина прошла через шесть напряженных конкурсных дней, выдержала все испытания, став победителем.

На торжественной церемонии, которая состоялась 16 октября, педагог награждена дипломом победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018» в номинации «Общественное признание».

Игорь ПЕТРОВ