Народные избранники обсудили правопорядок в Коми

В рамках рассмотрения проекта закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы депутаты Госсовета Коми обсудили госпрограмму «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», которая реализуется в регионе с 2017 года, заслушав экспертов по данному вопросу.

В прошлом году расходы республиканского бюджета на реализацию программы составили более 425 миллионов рублей (99,7 процента от запланированного объема бюджетных ассигнований). По итогам прошлого года программа оценена как умеренно эффективная. На реализацию ее мероприятий в 2018 году было выделено более 455 миллионов, по состоянию на 1 октября израсходовано 281,8 миллиона (61,9 процента). Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2019 год предусмотрено в сумме 425 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 112 миллионов рублей.

Как отметил депутат Госсовета Коми Геннадий Горбачев, хоть доля расходов на эту программу невелика, вопросы, которые решаются за счет этих ассигнований, касаются каждого жителя региона – это обеспечение деятельности загсов, мировых судей, обеспечение правопорядка и предупреждение правонарушений, оказание бесплатных юридических консультаций гражданам.

Сокращение финансирования на 2019 год обусловлено уменьшением объема средств, направляемых на расходы по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния. Также на 26 миллионов рублей меньше запланировано на подпрограмму «Мировые судьи в Республике Коми», поскольку в этом году завершены мероприятия по оснащению кабинетов мировых судей и залов судебных заседаний комплектами аудио-, видеопротоколирования.

При этом в 2019 году планируется увеличить объем ассигнований на расходы, связанные с индексацией оплаты труда работников бюджетного сектора. Предлагается увеличить и объем субвенции, предоставляемой МВД России за выполнение полицейскими полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Размер субвенции составит шесть миллионов рублей.

Напомним, в частности, до недавнего времени протоколы о нарушениях регионального «закона о тишине» составляли сотрудники органов местного самоуправления. После заключения соглашения правительства Коми с МВД России эта функция вновь передана полицейским. По информации минюста республики, сотрудники органов местного самоуправления вообще проявляют низкую активность по составлению протоколов об административной ответственности (по статьям, оставшимся в их ведении). Поэтому объем субвенций, выделяемых на эту цель органам местного самоуправления в следующем году, предлагается сократить более чем в пять раз – почти на два миллиона рублей.

Об итогах реализации программы «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми» в 2018 году в ходе рабочего совещания в Госсовете Коми рассказал министр юстиции региона Дмитрий Наумов. В частности, в рамках подпрограммы «Правовая защищенность населения Республики Коми» проведен ряд мероприятий для развития в Коми системы бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового просвещения граждан. За девять месяцев 2018 года региональное государственное юридическое бюро оказало бесплатную юридическую помощь по 381 обращению граждан. Органы исполнительной власти республики и госучреждения оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции. При этом число обращений за помощью только растет: за девять месяцев юридическая помощь оказана по 4060 обращениям граждан, за аналогичный период прошлого года таковых было всего 2308.

По словам Дмитрия Наумова, удалось увеличить и число адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи. В 2017 году участвовало 22 адвоката, в этом году – 25. На оплату их труда выделено 48,5 тысячи рублей. За девять месяцев текущего года адвокаты освоили 93,4 процента средств (45,8 тысячи рублей), в 2017 году – 11, 4 тысячи рублей. До конца 2018 года на оплату услуг адвокатов выделены дополнительные средства – 21,5 тысячи рублей.

Кроме того, действуют две юридические клиники, сформированные на базе юридических факультетов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина и Коми республиканской академии государственной службы и управления. С начала года там оказана бесплатная юридическая помощь 184 гражданам.

В рамках подпрограммы «Правопорядок» приобретены оборудование, техника для выполнения полномочий по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В частности, закуплены досмотровые ручные металлодетекторы (110 штук), арочные металлообнаружители (30 штук), передвижные леерные ограждения (600 штук). Ограждения переданы администрациям Сыктывкара, Ухты, Сосногорска. До конца 2018 года будет приобретено еще 400 штук передвижных леерных ограждений для Воркуты и Печоры.

Для пресечения совершения правонарушений с использованием незарегистрированного оружия правительство Коми с 1 мая 2017 года в два раза увеличило размеры денежной компенсации за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Средства на выплату тоже предусмотрены в рамках программы «Юстиция и правопорядок». В 2018 году оружие сдал 71 человек, этим людям выплачена компенсация в размере 310 тысяч рублей.

По данным Дмитрия Наумова, во всех муниципальных образованиях республики созданы народные дружины. В реестр включены 28 народных дружин общей численностью 394 человека (в 2017 году – 359 человек). Депутаты сочли, что это немного и успокаиваться рано, в идеале народные дружины должны стать массовым движением.

Для предупреждения повторной преступности осужденных и обеспечения трудовой занятости граждан, освободившихся из мест лишения свободы, УФСИН РФ по РК и МВД по РК ежемесячно получают информацию об имеющихся в регионе вакансиях и о профессиях, востребованных на рынке труда.

За девять месяцев 2018 года при содействии сотрудников службы занятости трудоустроены 165 граждан, освободившихся из мест заключения и признанных безработными. Направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 43 представителя этой категории. Консультации по организации предпринимательской деятельности и самозанятости получили десять человек, один из бывших осужденных открыл свое дело.

В рамках подпрограммы «Мировые судьи в Республике Коми» в здании, занимаемом судебными участками Усинска, ведется работа по капитальному ремонту внутренних сетей электроснабжения и по замене кровельного покрытия. Осуществляется монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в судебных участках Воркуты, Ухты, Инты, в селе Выльгорт Сыктывдинского района. До конца 2018 года планируется выполнить работы по замене деревянных оконных блоков на окна ПВХ в помещениях мировых судей в Емве. Также отремонтировать внутренние сети электроснабжения в судебных участках Ухты, смонтировать охранно-пожарную сигнализацию в судебных участках Вуктыла, Усинска, Удорского, Сысольского, Ижемского районов.

Заместитель министра внутренних дел по Коми Олег Блохин отметил, что на фоне отремонтированных помещений мировых судей муниципальные помещения, которые арендуются для участковых, выглядят удручающе. Поэтому неплохо было бы предусмотреть в программе средства для их ремонта. Представителя МВД поддержала депутат Валентина Жиделева. Она отметила, что, еще будучи в составе Общественного совета при МВД, знакомилась с состоянием опорных пунктов участковых уполномоченных полиции, оно уже и тогда оставляло желать лучшего. А комфортные условия в пунктах участковых важны прежде всего для жителей республики, которые приходят туда за помощью.

Также депутаты поинтересовались причинами запредельно высокой нагрузки на мировых судей Коми. За шесть последних лет служебная нагрузка на мировых судей региона выросла почти в два раза. В 2017 году Коми занимала первое место среди субъектов страны по служебной нагрузке на одного мирового судью в месяц.

Дмитрий Наумов пояснил, что среди прочего влияние на загруженность мировых судей оказывает ситуация в северных городах – Воркуте и Инте, где очень много исков на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Северяне уезжают на юг, но остаются прописанными в воркутинских и интинских квартирах ради северных льгот, при этом не платят за ЖКУ. Ресурсоснабжающие и коммунальные компании теперь не ждут выплат годами, а немедленно подают иски в суд. В итоге – крайне высокая нагрузка на мировых судей. В связи с этим минюст предлагает исключить разрешение споров о задолженности за ЖКУ из компетенции мировых судей.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото gsrk.ru