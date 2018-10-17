Минюст региона закупил блокираторы для нужд нацгвардии

Блокираторы закуплены в рамках реализации государственной программы «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми» на 2017-2020-е годы и для исполнения задач, поставленных главой региона Сергеем Гапликовым.

Как сообщил министр юстиции региона Дмитрий Наумов, ведомство приобрело блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств GRIPHON для обеспечения общественной безопасности и поддержания общественного порядка республиканским управлением Федеральной службы войск национальной гвардии России.

– Вопросы общественной безопасности и поддержания общественного порядка сегодня, в условиях увеличения актов терроризма в мире, являются очень актуальными. Это в том числе защита прав личности, общества от терроризма и экстремизма в республике, – пояснил Дмитрий Наумов. – Блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств GRIPHON разработаны для предотвращения срабатывания взрывных устройств, управляемых радиосигналом, посредством блокировки данного сигнала.

Закупленные блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств относятся к числу самых надежных.