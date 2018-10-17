В регионе установили новый праздник – День отца

Он будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье октября. Соответствующий указ подписал 17 октября глава республики Сергей Гапликов.е региона Дня отца выступил Семейный совет республики на заседании, состоявшемся 28 ноября 2017 года, сообщила пресс-служба главы Коми.

– Роль отца в воспитании детей не менее важна, чем роль матери. Отец должен быть надежной опорой, любящим родителем и достойным примером для подрастающего поколения. Это большая ответственность и великое счастье. И тот, кто с любовью и честью справляется с этой обязанностью, и есть настоящий мужчина. Поэтому я с удовольствием поддержал эту инициативу, и теперь День отца станет новым праздником в Республике Коми, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Министерству труда, занятости и социальной защиты региона поручено обеспечить организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню отца.

Последнее воскресенье октября в качестве новой даты выбрано не случайно. Этот день приближен ко дню рождения многодетного отца, благоверного князя Дмитрия Донского (25 октября по новому стилю).

Роман СЕМЕНОВ