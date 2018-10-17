Народное благоустройство

В 20 муниципалитетах Коми завершены все работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», запланированные на 2018 год.

Заместитель председателя правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Константин Лазарев провел очередное селекторное совещание с руководителями администраций городов и районов Коми. Основной темой совещания стало обсуждение промежуточных итогов реализации проекта на территории муниципалитетов – участников проекта.

В этом году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 45 муниципальных образований Коми. В программе задействованы все районы и городские округа. Благоустройство запланировано на 90 дворовых и 61 общественной территориях. Также продолжается благоустройство городского парка в Воркуте.

К середине октября 20 муниципалитетов – участников проекта полностью выполнили работы, запланированные в рамках проекта на текущий год. В целом по республике работы по благоустройству завершены на 66 дворовых и 40 общественных территориях, сообщает пресс-служба министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики.

Как проинформировали руководители муниципалитетов, на оставшихся объектах работы подходят к завершению.

Константин Лазарев напомнил участникам совещания о необходимости активного привлечения жителей к реализации проекта.

– После завершения работ важно правильно «передать» гражданам обновленные объекты – провести субботники и праздничные открытия. Так граждане смогут в полной мере оценить проделанную работу, а впоследствии будут беречь дворы и общественные территории, обновленные для их комфорта, – пояснил Константин Лазарев.

Хорошим примером стал Вуктыл, где 12 октября состоялось открытие дворовой территории многоквартирного дома №27 по улице Комсомольской, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Во дворе, кроме работ, включенных в минимальный перечень благоустройства (ремонт проезда, тротуара, освещения, установка скамеек и урн), по инициативе жителей многоквартирного дома установлены спортивная и детская площадки, обустроена парковка, вокруг палисадников установлены ограждения. Эти работы произведены за счет средств жителей двора. Для того чтобы двор стал более комфортным и для взрослых, и для детей, собственники квартир дома собрали 200 тысяч рублей.

Ранее праздничные открытия благоустроенных общественных территорий состоялись в Нившере, Усть-Цильме, Мохче, Чиньяворыке. В Визинге активные жители села провели субботник, в Сосногорске официальные приемки благоустроенных территорий проходят с участием граждан.

Игорь ПЕТРОВ