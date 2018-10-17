Жизнь родных языков в условиях двуязычия обсудят в Коми

В конце октября в Сыктывкаре пройдет V Международная научно-практическая конференция «Родные языки в условиях двуязычия». Открытие и пленарное заседание состоятся 25 октября в Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Во время двухдневной конференции обсудят актуальные вопросы развития литературных языков и литератур на родных языках, функционирования родных языков, обмен передовым опытом в области преподавания родного языка и родной литературы, расширение контактов ученых, преподавателей и практиков, связанных с сохранением и развитием родных языков.

Для участия в конференции заявилось более двухсот специалистов из России, а также Финляндии, Швеции, Норвегии, Венгрии и Эстонии. География российских участников представлена не только финно-угорскими регионами, но и Чувашией, Татарстаном, Москвой и Санкт-Петербургом. Среди участников конференции есть и старшеклассники, и студенты, и молодые исследователи, и уже именитые ученые и практики.

– Программа конференции дает возможность обстоятельного разговора о разных аспектах бытования и функционирования языка как в теоретической, так и в практической плоскости, – отметила министр национальной политики республики Галина Габушева.

Языковая конференция будет работать на шести площадках: межрегиональный научный симпозиум «Коми литературному языку 100 лет. Проблемы современной литературной нормы», научно-практический семинар «Современные технологии в изучении родных языков», научно-практический симпозиум с международным участием «Мир перевода», республиканские Ванеевские чтения, секция «Роль родных языков в развитии диалога культур», семинар молодых переводчиков.

– Институт языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН является соорганизатором этой конференции и в какой-то мере был ее инициатором, хотя наши первоначальные предложения сначала ограничивались темой «Коми литературному языку 100 лет», – рассказал «Республике» ученый-лингвист, заместитель директора по научной работе ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН доктор филологических наук Евгений Цыпанов. – Но затем министерство национальной политики решило провести языковой форум с более широкой темой. Так или иначе, конференция на различных площадках обсудит проблемные вопросы функционирования и развития родных, прежде всего финно-угорских, языков в современной России, где сохраняются и даже усиливаются угрозы дальнейшему существованию многих нерусских языков. Так что польза от предстоящего форума очевидна.

Основные организаторы конференции: Министерство образования, науки и молодежной политики РК, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела РК.

Артур АРТЕЕВ

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