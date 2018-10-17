Молодежный парламент отчитался за два года

16 октября Молодежный парламент Коми IV созыва отчитался о своей работе перед «старшим братом» – Госсоветом Коми. За два года младопарламентарии успели, в частности, провести сотню рабочих личных приемов в Сыктывкаре, которые посетили порядка полутора тысяч человек, внести законодательные инициативы и поспособствовать разработке аппарата для лечения суставов.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева отметила, что, несмотря на свой молодой возраст, задачи члены Молодежного парламента решали серьезные, каждый из них представлял свой муниципалитет, учебное заведение или общественную организацию, способствуя решению различных вопросов. И к этой миссии молодежь подошла ответственно. Например, недавно они представили депутатам Госсовета Коми более 20 предложений, направленных на поддержку молодых семей.

– Если почти без шуток, то за два года мы сделали Молодежный парламент снова великим: у нас почти во всех муниципалитетах функционируют молодежные советы. Эта практика одно время прекращалась, но благодаря нашим усилиям были открыты и новые советы – в Княжпогостском, Усть-Вымском районах, в Инте. Благодаря таким структурам, входящим в состав Молодежного парламента, мы рассчитываем, что молодежь будет видеть свою значимость, возможность самореализации, как профессиональной, так и творческой, – рассказал журналистам председатель парламента Олег Бекетов.

Что касается законодательных инициатив, то, по словам Олега Бекетова, Молодежный парламент выступил, например, с предложением создать в Коми жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой для решения квартирного вопроса у молодежи. Также парламент ходатайствовал о принятии программы «Рабочая молодежь» во имя вовлечения в государственную политику не только студентов и учащихся, но и молодых специалистов.

В своем докладе перед депутатами Госсовета Коми Олег Бекетов рассказал о рабочих личных приемах, которые проводил Молодежный парламент, в Сыктывкаре они проходили каждый четверг в 19.30, так что любой представитель учащейся или рабочей молодежи имел возможность их посетить. На ста личных приемах в столице Коми побывали порядка 1500 человек. Кроме того, проводились выездные рабочие мероприятия, приемы в городах и районах силами местных депутатов парламента, их посетило более 800 человек, молодежь приходила со своими вопросами, предложениями, проблемами требующими решения. Как пояснил Олег Бекетов, в решении вопросов помогали депутаты Госсовета Коми и местные власти.

Олег Бекетов особо подчеркнул, что парламент сразу взял курс на активизацию проектной деятельности среди молодежи. Проекты реализовывались при федеральной, региональной и муниципальной поддержке.

– Среди проектов, которые мы бы хотели особо отметить, – восстановление стадиона бывшей спортивно-технической школы в Лесозаводе и проект по разработке отечественного прототипа механотерапевтического аппарата по реабилитации коленного и тазобедренного суставов. Наша инициатива была поддержана Росздравнадзором, и при содействии Минпрома России был определен промышленный партнер – концерн «Алмаз Антей». Совместно с этим концерном группа проекта, а это молодые медработники, студенты и аспиранты Сыктывкарского госуниверситета, будет проводить испытания аппарата, – рассказал Олег Бекетов. – Мы рассчитываем, что этот проект выйдет на федеральный уровень, есть перспектива включения нашего аппарата в стандарты оснащения лабораторно-поликлинических и стационарных этапов реабилитации.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru