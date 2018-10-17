В Госсовете обсудят льготные тарифы

Депутаты Госсовета Коми утвердили повестку заседания VII сессии, которое пройдет 25 октября. Всего в этот день парламентарии рассмотрят 31 вопрос, в том числе об изменении республиканского бюджета на текущий год и плановый период 2019-2020 годов, административных комиссиях, величине прожиточного минимума пенсионеров, льготных тарифах на тепло и воду.

Изначально предполагалось вынести на сессию на шесть вопросов больше, но их перенесли в связи с необходимостью дополнительной проработки предлагаемых законопроектов и по другим причинам.

Например, был отозван законопроект, которым предлагалось внести изменения в республиканский закон «Об образовании» (касающиеся изучения школьных предметов на родном языке), поскольку подобные поправки успели принять на федеральном уровне. А группа региональных депутатов подготовила другой, более подробный законопроект по этому вопросу.

Также было высказано предложение перенести и рассмотрение проекта о так называемом зеленом поясе – создании лесопаркового щита вокруг Сыктывкара, поскольку есть мнение, что список территорий, которые должны войти в эту зону, нужно изменить. Однако с точки зрения закона формальных причин для отклонения этого проекта нет, так что он будет рассмотрен.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru