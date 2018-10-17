Казахские историки приехали на стажировку

В Сыктывкар на стажировку прибыли докторанты исторического факультета Евразийского национального университета имени Льва Гумилева (Астана, Казахстан). Мадияр Абдуразаков занимается историей процесса современной урбанизации в Казахстане, а тема работы его коллеги Саята Набиева «Сопротивление советской власти в Казахстане в 20-30-е годы ХХ века».

Историки приехали на стажировку к своему зарубежному соруководителю – директору Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН доктору исторических наук Игорю Жеребцову. В Коми научном центре докторанты соберут материалы для сравнения исторических процессов, происходивших в России и Казахстане, изучат методологию научной работы ведущих ученых.

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН и исторический факультет Евразийского национального университета имени Льва Гумилева связывает плодотворное сотрудничество. Это совместные научные стажировки магистрантов и докторантов, соруководство научными работами докторантов, участие в научных конференциях и семинарах, публикации совместных работ, участие в международных исследовательских проектах.

Артур АРТЕЕВ

Фото illhkomisc.ru