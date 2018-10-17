Выжить на «минималку»

Ижемка Галина Рочева решила проверить на себе диету, предложенную бывшей саратовской чиновницей.

На минувшей неделе на всю страну прославилась саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова. 10 октября чиновница во время обсуждения повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров обмолвилась, что для жизни хватит и половины суммы. Чиновница выразила мнение, что этих денег вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». Сама она за прошлый год заработала более двух миллионов рублей. На следующий день после появления видео, где чиновница объясняет преимущества жизни на 3,5 тысячи рублей в месяц, глава региона Валерий Радаев освободил Соколову от должности.

Пенсионерка из Ижмы Галина Рочева решила проверить, можно ли выжить на предложенную сумму. С 12 октября она подробно рассказывает о своей диете на странице «ВКонтакте».

– Размер моей пенсии 18 тысяч рублей, – пишет Галина Рочева. – Я хочу посмотреть, сколько уйдет денег на еду за месяц, и доказать чиновникам, что на 3500 рублей не прожить. Моя цель не сидеть на диете, а полноценно питаться и сэкономить денег на продукты. Главное – это показать, что даже в условиях жесткой экономии полноценно питаться на «минималку» не получится.

По словам ижемки, все продукты она приобретает со скидками по «красной цене»:

– Я пенсионерка, которая активно отдыхает, причем не один раз в год. Поэтому стараюсь урезать свои расходы. Также у меня есть запасы картошки, лука, морковки, свеклы, чеснока, но их хватит только до нового года. А ходить по сытным дружеским посиделкам не собираюсь, мне больше по душе активный отдых.

В первый день эксперимента Галина Рочева приготовила все блюда без сахара и масла, кашу сварила на воде, а не на молоке.

На второй день она решила побаловать себя и приготовила мясные тефтели и испекла творожные шарики. Так как были запасы муки, растительного масла и риса, то денег ушло немного. А вот фарш, творог, яйцо, томатная паста обошлись в 270 рублей.

На третий день в меню были клюквенный морс, суп из курицы с макаронами, картошка в мундире, рыба, салат из огурцов и помидоров.

– Самочувствие нормальное, пью много воды, – отметила она. – Ем не так много, давно отказалась от сахара и хлеба. Думаю, что к концу эксперимента скину килограмма два. Обострений хронических заболеваний тоже не боюсь.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com