Сыктывкарский аэропорт вошел в проект «Великие имена России»

В России стартовал масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов страны. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят уже существующие официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Аэропорт Сыктывкара попал в список тех, кому в рамках проекта будут присвоены имена великих людей России.

Чтобы сделать проект народным, решено провести общенациональный конкурс по выбору имен. Он будет организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Жители Коми могут сами выбрать имя выдающегося соотечественника, которое будет носить главная воздушная гавань региона.

Называть аэропорты в честь великих людей – мировой тренд. Около двух сотен крупных аэропортов мира носят имя того или иного выдающегося человека, внесшего значимый вклад в развитие и становление своей страны. Это политические и общественные лидеры, ученые и изобретатели, деятели культуры. Наиболее известные «именные» аэропорты: Джон Кеннеди в Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль, стамбульский Ататюрк, Индира Ганди в Дели, Бен-Гурион в Тель-Авиве, Леонардо да Винчи в Риме и другие. Аэропорт в Римини назвали в честь Федерико Феллини, аэропорт в Новом Орлеане носит имя Луи Армстронга, в Лионе есть аэропорт Сент-Экзюпери, в Зальцбурге – аэропорт Моцарт, в Будапеште – аэропорт Ференц Лист. Согласно сложившейся практике с подобной инициативой могут выступать как местные власти, так и общественные организации, жители региона, сотрудники аэропорта. Если инициатива получает широкую поддержку, она реализуется.

В России традиция присваивать имена выдающихся людей аэропортам только формируется. Большинство из сорока пяти российских «именных» аэропортов названы в честь летчиков и космонавтов. Так, в Оренбурге – Юрия Гагарина, в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово – Алексея Леонова. Международный аэропорт Махачкалы носит имя военного летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, а аэропорт Магаса, столицы Ингушетии, – первого Героя России генерала Суламбека Осканова. Аэропорт Ульяновска назван в честь российского писателя и историка, уроженца Симбирской губернии Николая Карамзина. Новый международный аэропорт в Ростове-на-Дону, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, – в честь казачьего атамана Матвея Платова.

Проект «Великие имена России» позволит сделать это повсеместной практикой. Великие имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов отдельных территорий и основой культурных концепций оформления пассажирских терминалов.

По мнению директора Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, доктора исторических наук Игоря Жеребцова, выбор имени для сыктывкарского аэропорта – это сложный вопрос.

– Были у нас замечательные летчики, да только их лишь у нас в республике и знают, и то уже стали забывать. В прошлом знаменитые были коми землепроходцы и первооткрыватели – Дмитрий Зырян, например, – рассказал он «Республике». – Но многие ли о нем помнят, кроме историков и любителей старины? Вот Питирим Сорокин известен миру, да только фамилия для воздушной гавани не очень подходящая: «аэропорт Сорокин» как-то не очень звучит. Не Орлов все же. Каллистрат Жаков великий был человек, но далеко не столь знаменитый, да и фамилия у него тоже не совсем к месту. Все-таки, «жак» в переводе с одного из коми диалектов – это «дятел». Уверен в том, в честь кого не надо называть, – в честь любых политических деятелей, как бы к ним сегодня ни относились. А то, как бы позднее нашим потомкам переименовывать не пришлось. Словом, бог его знает, как назвать. Кстати, о боге – а давайте назовем аэропорт именем мифологического бога северного ветра «Войпель». Тут и север, и воздушная стихия – ветер, и могущество.

– К тому же ничьи родственники, коллеги и сподвижники не обидятся – почему, мол, в честь Иванова аэропорт назвали, а не в честь Петрова или Сидорова. Правда, добрые христиане могут не оценить такой вариант. Но, согласитесь, «аэропорт Стефан Пермский» в Сыктывкаре звучало бы странновато. Запутали бы пассажиров, подумают, что в Пермь прилетели, – сказал Игорь Жеребцов.

Народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко считает, что сыктывкарский аэропорт должен носить имя Николая Банбана – заслуженного штурмана СССР, бывшего директора аэропорта Сыктывкар. Николай Банбан лично подготовил 42 штурмана самолетов и вертолетов. При его непосредственном участии был подготовлен ряд разработок по штурманскому обеспечению полетов и внедрению новых методов навигации, освоены полеты на вертолете Ми-10. При нем огромное внимание уделялось реконструкции базовых аэропортов и аэропортов местных воздушных линий, что позволило расширить сеть авиасообщения на всей территории республики. Одной из улиц Сыктывкара в местечке Лесозавод, где стоят дома для работников авиапредприятия, присвоено имя Николая Банбана. На здании по улице Советской в его честь установлена мемориальная доска.

– Николай Банбан – это легенда местного аэрофлота, – ответила на вопрос «Республики» Надежда Мирошниченко. – Он внес огромный вклад в развитие сыктывкарского аэропорта. Его имя гремело как при жизни, так и сейчас о нем вспоминают очень тепло. Скажи сейчас «Банбан», и все сыктывкарцы поймут, о ком идет речь. Этот человек сумел остаться в сердцах людей.

С народным поэтом согласен прославившийся на все страну начальник Ижемской вертолетной площадки Сергей Сотников. Он работает в авиации с 1978 года. В сентябре 2010-го во многом благодаря Сергею Сотникову избежал крушения совершивший аварийную посадку в Ижме самолет Ту-154М авиакомпании «Алроса».

– Николай Банбан внес самый серьезный вклад в развитие коми авиции, – ответил «Республике» Сергей Сотников. – В авиационных кругах он хорошо известен. Если даже я в селе его знаю, то в Сыктывкаре мои коллеги все помнят Банбана. Только его имя.

По мнению первой женщины-летчика Коми АССР Галины Дубровской, которая проработала в коми авиации с 1971 по 1990 год, сыктывкарский аэропорт должен носить имя первого коми поэта Ивана Куратова.

– У нас очень много славных и хороших фамилий, – сказала ветеран авиации. – Но именно Иван Куратов первым прославил наш край своими произведениями. Я выросла в Сыктывкаре и ходила в школу №1 имени Ивана Куратова. Может, поэтому его имя «сидит» у меня в сердце с самого детства. Да и красиво звучит название аэропорта «Сыктывкар-Куратов».

Директор Коми национальной библиотеки Коми Ольга Мифтахова, отвечая на вопрос «Республики», назвала две фамилии.

– Более всего достоин исследователь Печорского края Андрей Журавский, который погиб в наших краях, – уверена она. – Также аэропорт может носить имя известного исследователя, путешественника, публициста, общественного деятеля девятнадцатого века Василия Латкина.

Общероссийский конкурс по присвоению 45 аэропортам России имен исторических личностей завершится 5 декабря, в этот день будут подведены его итоги. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива газеты «Республика»