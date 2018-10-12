Сотрудничество Коми и Беларуси будет продолжено

В четверг на полях V Форума регионов Беларуси и России состоялось третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Коми и Республики Беларусь. Сопредседателями рабочей группы являются глава Коми Сергей Гапликов и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Коми и Беларусь тесно взаимодействуют с 1997 года, когда было заключено соглашение о сотрудничестве между правительствами республик. С 2015 года действует соглашение о сотрудничестве между правительством Коми и Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь. На уровне городов дружат побратимы Сыктывкар и Могилев, Ухта и Гродно.

– Учитывая богатую ресурсную и технологическую базу Республики Коми и промышленный потенциал Республики Беларусь, у нас есть значительный резерв для роста объемов взаимного торгового оборота и инвестиций. Хорошие перспективы взаимодействия есть и в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, – отметил Сергей Гапликов.

Республика Коми традиционно поставляет в Беларусь нефть, нефтепродукты, древесину, продукцию деревообработки, бумагу и картон. Беларусь ввозит продовольственные и промышленные товары. В Коми действует дилерская сеть по продаже транспортных средств, а также комплектующих Минского тракторного завода.

Налажены межвузовские контакты республик. Действует договор о сотрудничестве УГТУ с Белорусским государственным технологическим университетом. Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Соркина взаимодействует с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, Гродненским государственным медицинским университетом и Гродненским государственным аграрным университетом.

Белорусская национально-культурная автономия в Республике Коми в прошлом году отметила 20-летие. Организация принимает активное участие в общественной и культурной жизни региона.

Творческие коллективы Республики Беларусь ежегодно приезжают в Республику Коми. Так, в 2017 году Гомельский государственный театр кукол участвовал в III Международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся». 29 октября этого года в Сыктывкаре в рамках I Международного фестиваля профессиональных коллективов «Танцуй и пой, Великая Россия!» состоится концерт Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки».

Есть взаимные интересы и в спорте. В прошлом году сборная Гродненской области по биатлону находилась на тренировочных сборах на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной, где благодаря системе искусственного оснежения трасс возможно проведение ранних тренировок на первом снегу. А в этом году лыжники и биатлонисты Коми выезжали на сборы в Беларусь.

По итогам заседания совместной рабочей группы в Могилеве Сергей Гапликов и Владимир Кравцов подписали протокол, закрепивший достигнутые в ходе встречи договоренности о развитии сотрудничества.

Очередное заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству планируется провести на территории Коми, сообщает пресс-служба главы республики.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru