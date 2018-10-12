Ротация в региональных отделениях «Единой России»

Президиум генерального совета партии на заседании 11 октября утвердил кандидатуры на должности исполняющих полномочия секретарей семи региональных отделений партии. Новые лидеры «Единой России» появятся в Республике Коми, Забайкальском и Приморском краях, Архангельской, Владимирской, Новгородской, Ульяновской областях.

В Коми исполняющим полномочия секретаря регионального отделения партии назначена заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

– Смена секретаря регионального отделения партии – всегда непростое явление в регионе. Мы понимаем, как надо осторожно и взвешенно подходить к этому в межвыборный период, – отметил на заседании замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов, курирующий в партии работу с регионами.

17 ноября в Сыктывкаре на XXX конференции Коми регионального отделения «Единой России» партийцы изберут лидера регионального отделения, проведут ежегодную ротацию руководящего органа партии, обсудят и утвердят итоги работы за 2018-й и планы на 2019-2020 годы.

Ранее исполняющим полномочия секретаря Коми регионального отделения партии был Александр Макаренко, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете республики. По данным агентства РБК, Александр Макаренко «не справился с поставленными перед ним задачами».

Игорь ПЕТРОВ

Фото gsrk.ru