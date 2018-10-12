Депутаты Госсовета республики обсудят 19 госпрограмм

Автор: Редактор 12.10.2018

В четверг парламентарии Коми приступили к традиционному осеннему рассмотрению государственных программ, на основе которых построят региональный бюджет на следующий год. Первой обсудили базовую программу «Развитие экономики».

Спикер парламента Надежда Дорофеева в начале совещания заявила, что одна из ключевых задач властей региона – выполнить поручения президента России, данные в новом майском указе, заложить финансовую основу для реализации 12 нацпроектов, а также учесть наказы жителей Коми.

«Развитие экономики» состоит из шести подпрограмм, посвященных стратегическому планированию, развитию конкуренции, социально-трудовым отношениям, поддержке малого и среднего бизнеса, инвестиционному климату, науке и инновациям. По первым четырем подпрограммам выступила министр экономики Коми Марина Анисимова, по оставшимся двум – первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих.

В выступлении Марины Анисимовой акцент был сделан на первой подпрограмме, касающейся разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Коми до 2035 года и выполнения задач, которые будут означены в федеральной стратегии пространственного развития. По словам министра, с учетом региональной стратегии (которая по плану должна быть утверждена к 31 декабря этого года) и указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» программа «Развитие экономики» и строится. Учитывается, конечно, и прогноз социально-экономического развития до 2019 года. По опыту предыдущих лет можно судить, что он достаточно точен – отклонения в пределах двух процентов.

Что касается второй подпрограммы, то Марина Анисимова охарактеризовала конкурентную среду в Коми как благоприятную, со стабильным умеренно-высоким уровнем конкуренции. Если сравнивать прошлый год с 2016-м, то доля закупок у малого и среднего бизнеса выросла до 43 процентов, удовлетворенность госуслугами до 99 процентов, а доля негосударственных организаций в сфере культуры в 3,4 раза (и это вполне соответствует задаче активно вводить бизнес в те сферы, где раньше работали в основном госучреждения). В 2016 году доля достигнутых целевых показателей дорожной карты по развитию конкуренции составила 70,3 процента, в 2017-м – 84,6 процента.

Перед началом совещания депутат Госсовета Коми Степан Чураков в разговоре с журналистами высказал мнение, что в плане поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе пока делается не все возможное и «однозначно надо добавлять ресурсы, потому что предприниматели находятся не в самом лучшем состоянии». Хотя, по его словам, в этом году власти работали неплохо – провели обучение в муниципалитетах, добавили средств в фонды поддержки бизнеса.

Марина Анисимова в своем докладе рассказала, что сейчас поддержкой малого и среднего бизнеса в Коми занимается центр «Шондi», который и обучение предпринимателей проводит (в этом году курсы прошли 467 человек), и с деньгами помогает – Микрокредитная компания на базе центра выдала с начала 2018 года 30 займов больше чем на 27 миллионов рублей, а Гарантийный фонд поручился за 13 предприятий и организаций по кредитам на 69,5 миллиона рублей. В следующем году решено сократить прямую поддержку бизнеса грантами (со 112 миллионов рублей до 80,8 миллиона) в пользу помощи предпринимателям в плане получения кредитов под низкие проценты, а для этого нужно увеличивать уставные капиталы Микрокредитной компании и Гарантийного фонда. Министр привела пример: в августе этого года уже удалось добиться выдачи предпринимателю кредита под пять процентов при гарантии Гарантийного фонда на всю сумму займа.

Весьма пристальный интерес у парламентариев вызвала подпрограмма, касающаяся социально-трудовых отношений, в той части, где шла речь о регулировании оплаты труда отдельных категорий бюджетников. По представленным Мариной Анисимовой данным, сейчас в Коми, например, педагоги дошкольных учреждений получают в среднем 40 764 рубля в месяц, врачи – 89 057 рублей, а младший медицинский персонал – 43 398 рублей. Таким образом, задачи по уравниванию зарплат бюджетников с зарплатой средней по региону достигнуты. На повышение зарплат было направлено 5,5 миллиарда рублей.

– Нас среднемесячная заработная плата насторожила. 43 тысячи рублей у нянечек и санитаров? Я думаю, что это некорректная цифра, – выразила сомнение Надежда Дорофеева.

Марина Анисимова уверила, что никакой ошибки здесь нет, тогда парламентарии обратились за разъяснениями к своему коллеге Андрею Климушеву, который немало лет отработал в медицине, сначала санитаром, потом фельдшером.

– Уровень дохода младшего медицинского персонала на самом деле поднялся, но очень по-хитрому. Если раньше человек работал на ставку, то теперь он работает на полставки. Вот такой финт – вроде бы зарплата 43 тысячи, а получает он на самом деле 20 тысяч, – разъяснил ситуацию Андрей Климушев.

Депутаты сочли, что, когда будет рассматриваться госпрограмма по здравоохранению, этот вопрос нужно будет поставить перед профильным министерством.

Как следовало из доклада Алексея Просужих, объем инвестиций в Коми в прошлом году сократился: было порядка 200 миллиардов рублей, стало 130. При этом основные инвестиции в регионе – больше половины – в добычу полезных ископаемых. Изменить ситуацию с вложениями в бизнес к лучшему правительство старается при помощи налоговых льгот, аренды земли без торгов и новшества этого года – специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые дают тому, кто вкладывается в экономику региона, ряд различных дополнительных преференций. На данный момент в республике реализуется или готовится к старту порядка 250 инвестпроектов.

Заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева высказала мнение, что республике нужны «прорывные» проекты в ключевых отраслях – инновации в малом бизнесе, образовании, науке. По словам Алексея Просужих, в этом направлении у нас тоже активно работают. В частности, запущена программа «Кулибин», которая должна помочь местным гениям воплотить свои проекты.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru

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