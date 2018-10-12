Запущенный сквер станет третьим городским парком

Благоустройство сквера в сыктывкарском микрорайоне Строитель начнут весной следующего года.

Как рассказал мэр столицы Валерий Козлов, в основе своей проект будущего парка готов и на 90 процентов соответствует пожеланиям горожан, которые они высказывали в онлайн-голосовании. Однако по ряду моментов администрация города внесла в проект корректировки, и в течение ноября он будет доработан с учетом этих изменений.

По словам мэра, прежде чем обещать что-то конкретное, руководству города надо увидеть финальную цифру стоимости работ. Потому что в плане благоустройства мест массового отдыха на следующий год две территории – площадь перед центральным бассейном и сквер в Строителе.

– Думаю, площадь у бассейна будет стоить недешево, потому что по примеру крупных городов мы закладываем там гранит, а это дорогое удовольствие, – рассказал Валерий Козлов. – На что денег хватит, то и будем делать. Если не хватит, обратимся к республике за помощью. Проектная документация действует три года, поэтому откладывать в долгий ящик эту работу нельзя, постараемся реализовать оба этих проекта к осени следующего года. Поскольку документация будет уже готова, желательно, чтобы подрядчики вышли на объект не позднее второй половины мая, так как они не всегда укладываются в сроки.

В обновленном сквере запланированы пешеходная зона, спортивный сектор с тренажерами и детский сектор, будут установлены торшерные светильники и скамейки, убраны больные деревья и кустарники. На вопрос журналистов, будет это сквер или парк, градоначальник ответил, что не знает различий между парком и сквером.

– В общем, что-то типа Мичуринского парка, но поменьше размерами. Пусть будет третий городской парк, – подытожил мэр.

Галина ГАЕВА