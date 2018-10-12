В столице Коми привели в порядок 20 дворов

Минувшим летом в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Сыктывкаре было отремонтировано и благоустроено 20 дворовых территорий. Об итогах этой работы рассказал в ходе общегородской планерки 9 октября начальник управления ЖКХ столицы Александр Гонтарь.

Сейчас все запланированные работы завершены на сто процентов. Причем вместо 19 дворов, изначально предусмотренных конкурсной программой, за счет экономии средств удалось отремонтировать 20. Всего на эти цели было израсходовано 73,71 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. В основном во дворах было произведено асфальтирование пешеходных дорожек и автомобильных заездов, по заявкам жильцов освещение заменено на светодиодное, установлены скамейки.

Сейчас ведется прием заявок по обустройству дворовых территорий на следующий год. При этом, как отметил Александр Гонтарь, зарегистрировано уже 38 заявок, шесть из которых остались с прошлого года из-за того, что не вошли в программу.

Галина ГАЕВА

Фото komi.kp.ru