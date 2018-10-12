Любовь Маренюк: «Мы развенчиваем мифы о безопасности дорожного движения»

Без малого год назад в республике в рамках федерального проекта начала работу «Лаборатория безопасности» – это сформированный на базе автомобиля уникальный комплекс технических и методологических инструментов для проведения занятий по безопасности дорожного движения. Об итогах работы «Республике» рассказала методист «Лаборатории безопасности» Любовь Маренюк.

– В чем принципиальное отличие занятий «Лаборатории безопасности» от школьных уроков, на которых изучаются правила дорожного движения?

– За счет инновационных методик и оборудования мы можем обеспечить участникам наших мероприятий условия, приближенные к реальным, буквально погрузить слушателей в ситуацию. Пока такого оборудования, включая специальный автомобиль, который тоже используется в ходе занятий, в школах нет. А мы можем одинаково успешно работать в любой точке республики. В прошлом учебном году охватили начальные классы всех школ Сыктывкара. Также провели выездные мероприятия в детских оздоровительных лагерях.

– На какой возраст ориентирована «Лаборатория безопасности»? Это только дети или есть программы для взрослой аудитории?

– У нас есть три участника дорожного движения: пассажир, водитель, пешеход. Но ведь есть еще пешеход с мамой – это отдельная категория участников дорожного движения.

Мы пользуемся специальной методологией, которая разделяет три возрастные категории слушателей: пять-восемь лет, девять-тринадцать лет, четырнадцать-шестнадцать лет. Работа в детских садах предполагает формат: ребенок плюс родитель. Игровая часть занятия в «лаборатории», конечно, для ребенка, а та часть, которая рассчитана на понимание, погружение, на обозначение каких-то обязанностей, на формирование грамотного поведения, – это для родителей и даже для бабушек с дедушками. Они для нас очень важны, потому что часто именно с ними остаются дети, когда родители на работе. Они отводят внуков в школу, на занятия кружков и спортивных секций. И они тоже являются ответственными за этих детей и должны знать, как обеспечить их безопасность. А у нас даже родители не могут похвастаться хорошим знанием правил дорожного движения, бабушки и дедушки – тем более. Даже педагоги не всегда верно излагают эти правила.

Как сейчас учат в садиках и школах переходить дорогу? Кажется, что все довольно просто: подошли к дороге, посмотрели налево, дошли до середины – посмотрели направо, завершили переход. Это миф, легенда и сказка. И мы развенчиваем мифы о безопасности дорожного движения. Статистика ГИБДД говорит, что это правило сегодня не работает, не обеспечивает безопасность. Может быть, в середине прошлого века этот способ был хорош. Но наука ушла вперед, число транспорта на улицах городов увеличилось многократно, пропорционально возросло и количество угроз. Поэтому сейчас переход дороги по пешеходному переходу – сложная процедура, которая состоит из шести этапов.

Но этот миф «посмотрели налево, посмотрели направо» все еще живет. К нему все привыкли, все пользуются этим способом, но трагедий на дорогах, на пешеходных переходах, в том числе и с детьми, меньше не становится. Почему? В том стереотипе, который мы ломаем, отсутствуют многие связующие нити, необходимые для обеспечения безопасности.

Во-первых, надо найти безопасное место для перехода. Дети говорят – это «зебра». А статистика говорит, что и на пешеходном переходе небезопасно – пешеходов очень часто сбивают именно на «зебре». Безопасным является то место на дороге, где пешеход хорошо виден водителю на расстоянии сто метров вправо и сто метров влево. К сожалению, не всегда можно утверждать, что водитель увидит пешехода на «зебре» – например, человека может заслонить припаркованный автомобиль, куст или сугроб.

Правило номер два нарушают все – это мы заметили в ходе совместных рейдов с ГИБДД. Есть разделительная полоса между зоной комфорта, то есть тротуаром, и зоной опасности – дорогой, это бордюр. Даже тротуар является лишь относительной зоной комфорта. Но здесь мы можем довольно спокойно идти, даже слушать музыку, общаться с друзьями. У нас есть определенные привычки для зоны комфорта. Так вот эти привычки в зоне комфорта и должны оставаться. Их ни в коем случае нельзя «тащить» в зону опасности, которой, еще раз подчеркну, является дорога. Для этого и существует бордюрный камень – граница между двумя зонами, и все привычки зоны комфорта надо оставлять «на границе». Надо остановиться у бордюрного камня, если его нет – у дороги.

Третье – мы должны прислушаться и присмотреться. Помешать это сделать могут музыка, солнцезащитные очки, капюшон, зонт, даже интересная беседа с друзьями. У бордюра, у границы, важно осознавать, что сейчас вой-дешь в зону опасности. И к этому надо подготовиться: остановились, сосредоточились, прислушиваемся, присматриваемся, собираем информацию.

Четвертое – пропускаем близко идущий транспорт. Не надо выскакивать на дорогу и ставить эксперимент: успеет водитель затормозить или нет. Мы не знаем точно, какая обстановка на дороге, в гололед может и не успеть, даже если будет очень стараться. Если машина ближе пятидесяти метров, мы ее пропускаем, пусть едет.

Пятое – мы переходим дорогу под прямым углом. В данном случае прямая – кратчайшее расстояние между двумя безопасными зонами – тротуарами. Вот по этой прямой и идем, сокращая до минимума время пребывания в зоне опасности. Дети, конечно, напоминают о перекрестках, где можно переходить дорогу по диагонали. Но на таких перекрестках движение регулируется светофором. Если участок дороги без светофорного регулирования, мы идем строго по прямой линии.

И, наконец, шестое правило: недостаточно посмотреть налево и направо, в зоне опасности мы за ситуацией следим постоянно. Ситуация меняется ежесекундно, мы не можем предугадать, что случится. Да, есть правила дорожного движения, но жизнь вносит свои коррективы – например, в любой момент даже самому законопослушному водителю может стать плохо, и он не сумеет остановить автомобиль у «зебры». Как бы ни была мала вероятность этого, к такому развитию событий детей тоже надо готовить.

Только когда мы вышли из зоны опасности, вернулись в зону комфорта, то есть на тротуар, только тогда можно сказать, что мы благополучно завершили переход. Вот этот алгоритм пропагандирует «Лаборатория безопасности». Конечно, он посложнее привычного «посмотрели налево, посмотрели направо», но, когда речь идет о жизни и здоровье, стоит действовать грамотно.

– Если ребенок на улице нарушает правила, стоит ли делать чужим детям замечания и объяснять, почему не надо себя так вести?

– Могу высказать только свое личное мнение: если ребенку в данной ситуации что-то сказать, он через несколько секунд забудет все, что ему скажут. Говорить, рассказывать можно, но дома или хотя бы в зоне комфорта. А в зоне опасности мы, взрослые, родители ли, посторонние ли люди, показываем, как себя вести, личным примером. Дети наблюдают за нами и учатся. Например, если взрослые стоят у перехода и ждут разрешающего сигнала светофора, ребенок вряд ли пойдет через дорогу на красный свет. Мы собственным примером формируем у детей, даже у чужих, привычки в зоне опасности, и об этом каждый из нас должен помнить.

Уже многие родители учат детей переходить дорогу только на зеленый свет, и это хорошо. Но иногда я вижу, что на пешеходном переходе они продолжают что-то рассказывать детям, отцы показывают на какие-то машины, начинают рассказывать о марке этого автомобиля, мамы и бабушки интересуются успеваемостью в школе. Никаких отвлекающих разговоров в зоне опасности быть не должно – мы идем, спасая себе жизнь.

– Автокресла для детей появились довольно давно, но до сих пор не утихают споры о необходимости их использования. Многие родители устанавливают их только из опасения быть оштрафованными.

– Спорить тут не о чем. Хотя родители, а особенно бабушки и дедушки, иногда пытаются. Все знают, что детей можно перевозить только в специальных детских удерживающих устройствах, что за нарушение этого правила предусмотрен штраф, что покупать такие устройства надо только в специализированных магазинах. Но мало кто понимает, зачем это нужно. Вроде как раньше возили детей на коленях – и ничего. А времена-то ведь изменились, и дорожно-транспортные происшествия случаются намного чаще. Когда мать в автомобиле сажает малыша на колени и прижимает его к себе, она, конечно же, хочет его защитить. При этом проводились многочисленные эксперименты, в ходе которых было доказано, что в случае ДТП мама, защищая ребенка, инстинктивно прижмет его к себе. При этом она, естественно, не может контролировать силу, с которой давит на малыша, и часто причиняет ему более серьезные травмы, чем он получил бы во время аварии.

У меня спрашивают: что делать? Такой вопрос просто не должен возникать. В современном мире продвинутая мама не сядет в автомобиль, где нет детского удерживающего устройства для ее ребенка. Она подготовится заранее, и такой ситуации, как поездка в автомобиле без детского автокресла, в ее жизни не возникнет. Причем надо начинать готовиться еще до рождения ребенка. Ведь к появлению малыша на свет родители покупают, знакомые дарят одежду, игрушки, коляску, кроватку, оформляют детскую комнату. Правилом хорошего тона должно стать включение в этот список автолюльки – ответственный отец должен забрать жену и ребенка из роддома и везти малыша уже в машине с автолюлькой.

– А как сделать модными световозвращающие элементы? Их до сих пор носят даже не все дети и подростки, не говоря уж о взрослых.

– Световозвращающие элементы – это не дань моде, это дань здравому смыслу. Особенно в наших погодных условиях. Мы проводим многочисленные мастер-классы, на которых дети сами изготавливают фликеры, и мы им объясняем, что этот огонек может спасти жизнь. И они прекрасно все понимают, понимали бы так взрослые. Возвращаемся к тому, с чего начинали: в зоне опасности спасаем себе жизнь – все остальное, в том числе мода, не имеет значения.

Раз уж речь зашла о фликерах – то и в этой, казалось бы, простой теме, есть заблуждения. Одного световозвращающего элемента на одежде, конечно же, недостаточно. Их должно быть, как минимум, четыре – со всех сторон. К счастью, сейчас детская одежда и ранцы уже выпускаются со световозвращающими наклейками, так что эта проблема отчасти решена.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Любови Маренюк