Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства!
Этот праздник является прекрасным поводом еще раз сказать спасибо людям, которые посвятили свою жизнь непростому, но очень важному и уважаемому труду – работе в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
Вы трудитесь на благо родной республики, производите качественную, полезную и вкусную продукцию, востребованную жителями. Вы не боитесь сложных задач, вкладываете в свою работу силы и душу.
Каждый год аграрии Республики Коми совершенствуют используемые технологии, повышают производительность, расширяют ассортимент. Мы благодарим вас за ответственное отношение и преданность своему делу, за вклад в развитие сельского хозяйства и экономики региона, за заботу о жителях нашей республики.
Желаю всем труженикам агропромышленного комплекса сил, крепкого здоровья, богатых урожаев, неиссякаемой энергии, осуществления задуманных планов и уверенности в завтрашнем дне! Пусть вас всегда окружают любовь и тепло близких и родных людей!
Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми
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