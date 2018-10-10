Жители Коми вновь проверят знания по этнографии

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в этом году пройдет 2 ноября. Она позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России.

Ежегодно акция привлекает внимание к науке этнографии, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

В Республике Коми будет организовано более 40 площадок, на которых каждый сможет оценить свой уровень знаний.

По сообщению Министерства национальной политики Республики Коми, которое является региональным координатором проекта, на сегодня участие в диктанте подтвердили Национальная библиотека Республики Коми, Центр коми культуры Корткеросского района и 42 площадки на базах муниципальных образовательных учреждений. Центральной площадкой для проведения диктанта станет Дом дружбы народов Республики Коми. Работа по определению площадок продолжается.

В России масштабная акция проводится уже третий раз подряд. В Коми в прошлом году в ней приняло участие 926 человек на 27 площадках Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Печоры, Емвы, Инты, Усинска, Сосногорска, Сыктывдинского, Ижемского, Прилузского, Усть-Куломского, Корткеросского и Усть-Цилемского районов. Всего в 2017 году диктант написали в России и за рубежом 367 тысяч человек на 2600 площадках.

Игорь ПЕТРОВ

Фото из архива «Республики»