Сыктывкарские детские поликлиники объединятся

Доступность и качество медицинской помощи, как ожидается, улучшатся за счет оптимального использования площадей. Также объединение позволит эффективнее решать вопрос с нехваткой узких специалистов.

Сыктывкарскую детскую поликлинику №3 ждет реорганизация. К ней будут присоединены детские поликлиники №1 и №2. Этот вопрос активно обсуждался на общественном совете министерства здравоохранения Коми, который впервые проходил в новом расширенном формате – с участием главных врачей медицинских организаций под председательством министра здравоохранения Республики Коми Дмитрия Березина. Общественники одобрили предлагаемые изменения.

Детская поликлиника №1 занимает первый, второй и цокольный этажи жилого дома по улице Советской. Детская поликлиника №2 располагается на первом этаже жилого дома по улице Коммунистической. Сегодня только самая крупная, имеющая свое здание поликлиника №3 соответствует всем федеральным требованиям, предусмотренным законодательством.

Как отметил Дмитрий Березин, отрасль здравоохранения давно была готова к подобным переменам, некоторые шаги, в том числе и присоединение двух наиболее меньших детских поликлиник к крупной, нужно было решить еще два года назад, так как было очевидно: работать в таком формате нельзя. Готовились документы, до последнего просчитывались все нюансы присоединения. Решение об объединении взвешенное, вопрос обсуждался с руководителями детских поликлиник, все за и против были обдуманы. Аргументы в пользу объединения очевидны.

Основные аргументы консолидированного решения привел заместитель начальника управления организации медицинской помощи минздрава Коми Вячеслав Бакланов.

Он подчеркнул, что реорганизация проводится с целью приведения структуры действующих детских поликлиник Сыктывкара в соответствие с требованиями приказов Минздрава России от 07.03.2018 г. №92н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» и от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи».

Сыктывкарские детская поликлиника №1 и детская поликлиника №2 в настоящее время не соответствуют требованиям этих приказов по организации размещения всех предусмотренных документами структурных подразделений: кабинета физиотерапии, рентгенологического и т.д. В этих поликлиниках элементарно отсутствуют необходимые площади в связи с их размещением на первых и цокольных этажах жилых домов. Нет и возможности перепланировки данных площадей.

Решение в пользу присоединения этих поликлиник к поликлинике №3 очевидно. В третьей поликлинике накоплен достаточный организационный опыт работы, здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь не только прикрепленному населению и детскому населению Сыктывкара, но и близлежащих районов Республики Коми, включая Сыктывдинский, Корткеросский, Койгородский, Сысольский, Усть-Вымский. Поликлиника выполняет в том числе и функции межмуниципального центра, оказывающего консультативно-диагностическую помощь детям и подросткам, и располагает всей соответствующей материально-технической базой. Здание оснащено аппаратурой таких структурных подразделений, как отделение лучевой диагностики, отделение функциональной диагностики, а также клинико-диагностической лабораторией, реабилитационным центром, физиотерапевтическим отделением и т.д. В 2018-2019 годах поликлиника будет дооснащена медицинским оборудованием, это УЗИ-аппараты, рентген-аппарат, рабочее место лор-врача, фиброскоп. Также учреждение станет участником проекта «Бережливая поликлиника».

Весомый аргумент в пользу присоединения – имеющееся отделение узких специалистов, которые оказывают специализированную лечебно-диагностическую, консультативную и профилактическую помощь детскому населению по профилям. В поликлиниках №1 и №2 таких отделений, как офтальмология, неврология, эндокринология, функциональная диагностика, отоларингология, хирургия, ортопедия, кардиология, гастроэнтерология, детская гинекология, зубной врач, нет.

Вячеслав Бакланов также добавил, что в свое время была разработана маршрутизация, когда дети из двух «малых» поликлиник, недоукомплектованных узкими специалистами, направлялись на приемы в поликлинику №3, но и это не спасло положения.

Еще один немаловажный аспект – объединение поликлиник выровняет ситуацию с профилактическими осмотрами в детских садах и школах. Сегодня большая часть детей, проходящих профосмотры, приходится на вторую поликлинику, а в большинстве эти дети проживают на территориях поликлиник №1 и №3.

Слияние поликлиник позволит высвободить и правильно перераспределить дополнительные площади.

– Плюсы очевидны, – добавил главный врач поликлиники №3 Сергей Слуцкий. – Объединение решает проблемы с нехваткой помещений. Дополнительные площади и более полная укомплектованность медицинскими кадрами в свою очередь решает главный вопрос: доступность оказания медицинской помощи детям. Это ли не главное?

– Наши площади в четыре раза меньше, чем в поликлинике №3, и в два с половиной раза меньше, чем в поликлинике №1. Нам не приходится говорить о качестве, комфортности, безопасности. По всем санитарно-эпидемиологическим нормам площадь должна быть больше. При слиянии поликлиник наши «нелечебные» площади освободятся и будут использованы под лечебную деятельность, это несомненный плюс, – подчеркнула главный врач поликлиники №2 Светлана Захарова. – У нас есть кабинет, где принимают четыре педиатра. А это большая скученность народа, нервозность, суета. В новых условиях все будет иначе, будут улучшены условия труда для самих медиков. Также на наших площадях могут открыться дополнительные кабинеты массажа, фтизиатра, что всегда не хватало нашим пациентам.

– На мой взгляд, вопрос с присоединением настолько очевиден, что и спорить не приходится, – отметила ветеран здравоохранения, член общественного совета минздрава Зинаида Косова. – Понимаю, что вопрос может задеть чьи-то интересы, но во главе угла здоровье детей.

Во время обсуждения возникла тема сокращения ставок. При соединении поликлиник будут сокращены 35 ставок административного и хозяйственного аппарата. Председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России Ольга Федулова поведала, что людям, оставшимся без работы, по возможности будут предлагаться аналогичные ставки в других медучреждениях Сыктывкара.

Встал вопрос и о деятельности лаборатории в новых условиях. Сергей Слуцкий ответил, что в ближайшее время лаборатория будет централизованной, то есть единой для всех.

По итогам заседания все члены общественного совета проголосовали единогласно в пользу присоединения.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Республики Коми