Есть ли будущее у бумажного формата?

67 процентов россиян предпочитают читать новости в электронном формате, а художественную литературу преимущественно в бумажном (56 процентов). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом 16 процентов опрошенных сообщили, что практически не читают художественную литературу. Как вы считаете, есть ли у бумажного формата будущее?

Григорий Майданов, руководитель отдела информационной безопасности МБУ «Городской информационно-коммуника-ционный центр», Сыктывкар:

– Однозначно, нет. В школах преподавание уже вовсю ведется с использованием компьютеров и планшетов, что гораздо практичнее и более современно. А если ребенок в школе осознает все преимущества электронных книг, то и в будущем потребности в бумажных изданиях у него не появится.

Андрей Климушев, депутат Госсовета Коми:

– На мой взгляд, однозначно есть. По собственному опыту могу сказать, как испытывал эйфорию от электронных книг, от того, что они мобильны, легки и с большим объемом информации. Но прошло некоторое время, и я с огромным удовольствием взял в руки книгу в бумажном исполнении. Скажу больше, я почувствовал острую нехватку бумажного носителя. Ничто не заменит тактильного, обонятельного и осязательного ощущений, которые испытываешь при чтении новенькой или, наоборот, потрепанной, видавшей виды печатной книги, продукции.

Говоря на языке рыночных отношений, у нас есть конкурентный выбор, который нам предлагают сегодняшние современные условия. Если я в дороге, для меня удобен электронный вариант, в домашней обстановке я получаю удовольствие от чтения бумажного книжного материала. Лично для меня принимаемый формат книги зависит от имеющегося времени и обстановки.

Николай Белых, пенсионер из Сосногорска:

– Полагаю, взрослое население должно принять все меры, чтобы научить детей читать книги. Поскольку книга позволяет размышлять, развивать пространственное воображение. И память, в конце концов. Дети плохо понимают электронные источники и не вникают в суть.

Олег Берестов, юрисконсульт администрации Ухты:

– Давайте возьмем в качестве примера меня, 55 лет. Возможно ли то, что я не читаю художественную литературу. Да я без нее жизни не представляю, дочку еще приучил к этому, а ей уже 31 год, она тоже предпочитает книгу полистать историческую. В доме все прочла и не по разу. Нужны ли печатные издания? Да, нужны. У меня на чердаке хранятся все учебники с 4-5 класса средней школы, ГПТУ, обоих институтов, и я ими пользуюсь. Для примера: чертеж понадобился трехмерный, пожалуйста – учебник черчения еще со времен ГПТУ. Или найти длину сектора кривой поверхности – то же самое. Можно и в интернете найти. А если его нет или вдруг не станет?

Евгений Дуданов, начальник управления по организационной работе администрации Усть-Вымского района:

– Как человеку, прошедшему обучение еще при Советском Союзе, мне больше по душе книги печатные. С такой книгой можно полежать на диване, пошелестеть страницами, помечтать. Чтение на экране компьютера или планшета не так интересно. Хотя как более мобильный и оперативный источник информации интернет и для меня сегодня становится предпочтительнее. Наверно, популярность газет и журналов будет постепенно падать, но ее величество Книга как источник знаний должна сохраниться еще на долгие годы.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Раньше были ежедневные газеты, но они давно уступили место электронным источникам, и перспективы для них нет. Сейчас огромными тиражами в каждом городе выпускаются рекламно-информационные бесплатные газеты. Необходимо отметить, уходят творческие профессии: репортера, журналиста, вместо них менеджеры, так как основное место занимает реклама. Зачастую эти газеты из почтового ящика транзитом идут в мусорную корзину. И при этом впустую тратится большое количество бумаги, краски, в результате получаются огромные объемы макулатуры. И эти газеты в какой-то мере испортили культуру чтения газеты как источника информационно-аналитического материала.

У меня есть стена из книг, и если раньше частенько перечитывал, то сейчас все реже и реже (ритм жизни другой), во всяком случае, новые книги очень давно не покупал. Перспективы книги для чтения для современного поколения не вижу. Есть еще чтиво, которое у кого-то пользуется успехом и, наверное, еще будет какое-то время на плаву. О снижении читательского спроса говорит такой яркий индикатор, как толстые журналы. Все мы помним, какими миллионными тиражами выходили эти журналы. Сейчас в лучшем случае до десяти тысяч. Также ушли в прошлое популярные справочники, энциклопедии (затертый в свое время до дыр энциклопедический словарь более десятка лет вообще не открывался). Может, в какой-то степени востребованными пока являются различные буклеты, но у них своя очень небольшая ниша.

В целом бумажные носители замещаются электронными, и это воспринимается как данность. Ну и в завершение – замена бумажных носителей для экологии будет плюсом.

Подготовила Лина ПЕРОВА