Лариса Титовец: «Об Инте говорю и думаю с гордостью, любовью и верой»

4 октября Инта отметила день рождения: 64 года назад рабочему поселку Инта был присвоен статус города. С тех пор приполярный город пережил немало, но неизменным оставалось одно: сплоченность интинцев и любовь к своему городу. И сейчас, в сложный для города период, интинцы верят в будущее и стремятся сохранить лучшие традиции: даже в неюбилейный день рождения Инты над главной ее площадью взвился праздничный фейерверк. С оптимизмом и верой в перспективы смотрит в будущее Инты и руководитель администрации округа Лариса Титовец, о чем она рассказала в интервью «Республике».

– Непростая история становления города, сложные и даже трагические события, которые пришлось пережить интинцам, сформировали у них особый интинский характер. Именно он в любых обстоятельствах помогает горожанам преодолевать сложности, не терять самообладания, находить и создавать поводы для гордости за свой город, радоваться достижениям и победам. Поделитесь, как вам это удается.

– Мы действительно бережно храним историю города и память о тех, кто стоял у его основания. Именно поэтому по давно сложившейся традиции праздничные мероприятия в день рождения Инты начинаются у закладного камня «Первопроходцам-углеразведчикам 1931-1991 годов». Ветераны и молодежь возложили цветы, вспомнили драматическую историю возникновения города, имена первопроходцев.

Что касается побед, которые оказались приурочены ко Дню города, то буквально на днях наши ребята из отряда мэра получили кубок главы Коми Сергея Гапликова «Лучшему муниципальному образованию за организацию летней трудовой подростковой кампании» в номинации «Город». Безусловно, это далеко не единственное достижение, о котором мы с гордостью говорим в день рождения города. Жителей, которые отличились в разных отраслях, мы отметили на особой торжественной церемонии, которая тоже уже стала нашей традицией.

Около четырех десятков интинцев награждены почетными грамотами и благодарственными письмами, один из старожилов города – старший научный сотрудник Интинского краеведческого музея Николай Баранов удостоен звания «Почетный гражданин Инты», семь интинцев отмечены знаком отличия «За заслуги перед Интой». Ну а вечером, конечно, был большой концерт на главной площади, на новой сцене. Даже воркутинские артисты, приезжавшие поздравить Инту, выступая на новой сцене, отметили это отличное приобретение.

– Что за сцена?

– Это подарок в Год культуры от министерства культуры. Нам был выделен миллион рублей. На эти средства мы приобрели сцену и аппаратуру. С августа уже массу концертов провели здесь. На зиму сцену демонтируют, а с наступлением тепла соберут снова, и мы будем проводить на ней любимые интинцами общегородские праздники.

– В Инте скоро откроется кинотеатр…

– Да. Кинотеатр будет действовать на базе Дворца культуры и техники. Изначально зрительный зал предусматривал возможность демонстрировать фильмы. Но пленочный кинопроектор давно устарел, и зрители потеряли интерес к таким показам. А в этом году мы приняли участие во всероссийском конкурсе и по его итогам получили от Фонда кино пять миллионов рублей на новое оборудование – это экран и цифровой проектор. На 14 декабря назначен первый киносеанс. Только пока не решено, какой фильм будет показан.

Хороших новостей в этом году вообще немало. В феврале город стал победителем республиканского конкурса среди муниципалитетов на лучшую организацию работы по зимнему благоустройству. Инта признана самым чистым городом в зимних условиях, мы получили грант главы Коми в размере 14 миллионов рублей. Это огромная поддержка, надеюсь, что и в следующем году будем участвовать и, я уверена, побеждать в конкурсах.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» мы получили 32 миллиона рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий. Интинцы выбрали две общественные территории: пешеходную улицу Горького, это наш местный «Бродвей», и территорию вокруг мемориальной композиции «Клятва» на Комсомольской площади. Одновременно с благоустройством территории мы обновили саму мемориальную композицию, скульптуру подсветили, почистили таблички с именами интинцев-воинов, ступени выложили мраморной плиткой. Кроме того, в рамках этого федерального проекта отремонтировали пять дворов в старой части города.

– В Воркуте фасады домов украсили копиями шедевров русской живописи, Инта же в украшение города привнесла патриотический сегмент.

– Администрация города совместно с подрядной организацией во время ремонта фасада дома по улице Мира, 62 сделала интинцам сюрприз ко Дню Республики Коми, украсив один из боковых фасадов дома большим изображением главного символа нашего города – водонапорной башни. Наша башня, увенчанная красной рубиновой звездой, как башни Кремля, – гордость города, современный бренд Инты – одна из самых красивых в России. Интинцы, надо сказать, наш подарок оценили, и мы услышали много слов благодарности. Вы же знаете, насколько интинцы патриотичны по отношению к своему городу. С большим энтузиазмом они восприняли и баннер с текстом гимна Инты на стене здания библиотеки. Кстати, текст гимна написал ровесник города Алексей Санин.

Еще один подарок Инта получила в рамках социального проекта «Территория с Т Плюс». На средства компании был приобретен большой детский игровой модуль. Его установили рядом с домом 19 по улице Дзержинского на месте старого и уже давно снесенного деревянного комплекса «Городище», который со временем стал просто небезопасным для жизни и здоровья. А теперь здесь горки, качели, веревочная лестница, рампа для скалолазания и много разных игровых элементов. Интинская ребятня облюбовала этот игровой комплекс еще до того, как мы открыли его официально. Видели бы вы, с какой радостью дети осваивали новое приобретение, вот где энергия бьет ключом.

Еще один хороший проект реализован для детей – на базе городской Станции юных натуралистов, которая в этом году отметила 30-летие, открылся детский экологический центр. Он расположился в здании бывшего детского сада, который пришлось закрыть, поскольку в нем было много свободных мест. Дошколят с максимальным удобством перевели в другие детские сады, а экологический центр сразу стал пользоваться популярностью у школьников. В сентябре первоклассники и будущие выпускники высадили молодые деревья, в том числе 40 саженцев северного кедра, которые выделило Печорское лесничество. В экоцентре содержится много самых разных животных, общение с которыми способствует гармоничному воспитанию детей, развивает у них очень важные личностные качества. Материально техническую базу Станции юных натуралистов и, соответственно, нового экологического центра удалось укрепить благодаря участию в региональной программе «Народный бюджет». При финансовой поддержке из республиканского бюджета приобрели цифровой электронный микроскоп и телескоп. Я мечтаю, чтобы наши дети занимались астрономией. Это прекрасно. Это еще одна возможность для развития детей, которая побуждает их к получению новых знаний.

Наши усилия по созданию комфортных условий для обучения детей всегда находят поддержку руководства республики. Например, за то, что в прошлом году мы смогли полностью уйти от обучения во вторую смену, школа №10 получила шесть миллионов рублей. На эти средства два учебных класса начальной школы были оснащены самым современным оборудованием. Теперь в каждом кабинете установлены большой интерактивный стол, микроскопы, индивидуальные лаборатории, графические станции, конструкторы для занятий робототехникой, и все это для младших школьников.

– Произошли ли какие-то подвижки в отрасли здравоохранения?

– Безусловно. Благодаря поддержке республики центральная городская больница приобрела кабинет компьютерной диагностики стоимостью 24 миллиона рублей, были обучены специалисты. Теперь интинцам не нужно ездить для высокоточного обследования в Сыктывкар. Также мы получили оборудованную машину скорой помощи. К нам приезжают работать врачи узких специальностей и молодые специалисты, а мы готовы предоставлять им муниципальные благоустроенные квартиры для комфортного проживания в Инте.

– Интинцы часто сетовали на разбитые газовиками дороги, особенно на подъезд к микрорайону Южный, участок дороги Юсьтыдор – Верхняя Инта. Что-то решилось?

– Да, и горожане высоко оценили ремонт этого участка дороги. В этом году благодаря поддержке республики и лично главы Коми Сергея Гапликова на ремонт дорог нам было выделено 30 миллионов рублей, более 24 миллионов из них пошло как раз на ремонт подъезда к микрорайону Южный. На оставшуюся часть республиканской субсидии были отремонтированы другие участки дорог. Еще 20 миллионов на ремонт и содержание улично-дорожной сети мы смогли выделить из местного бюджета. Что примечательно: при проведении ямочного ремонта впервые использовали новую технологию – так называемый холодный асфальт. Новшество неплохо зарекомендовало себя в наших условиях.

– Как вы думаете, что ляжет в основу будущего Инты?

– Прежде чем говорить о масштабных промышленных перспективах, хочу обратить внимание на мощнейший туристический потенциал Инты. Напомню, что два года подряд мы принимаем у себя участников горных забегов ультрамарафона TransUral, а это до двухсот человек, которых мы встречаем и сопровождаем, обеспечиваем необходимыми условиями для комфортного пребывания в Инте, развлекаем. Более активное развитие туризма в Интинском округе пока сдерживает отсутствие хорошей дороги до территории национального парка – главной природной достопримечательности. Но устранить это препятствие, уверена, поможет промышленное и производственное развитие Инты.

В комплексный проект развития моногорода, который разработала и блестяще защитила команда интинских управленцев после обучения по президентской приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов», вошли проекты по созданию нескольких производств с использованием уникальных технологий. Для проработки проектов во время обучения команда привлекала ведущих ученых и крупнейших специалистов в разных отраслях, в том числе одного из ведущих производственников – кандидата технических наук Виктора Ковалева, который возглавляет научно-производственную группу «Энерготерм-система». На основе методик и технологий, разработанных и протестированных специалистами под руководством Ковалева, в Инте планируется открытие нескольких предприятий по производству новых термохимических материалов – ферросплавов, плавленых фосфатов и карбида кальция в руднотермических печах.

Речь, по сути, идет о создании и развитии новой для города и республики отрасли – металлургии. При этом инновационные металлургические производства не требуют строительства гигантских доменных печей. Это новое слово в мировой металлургии и, что важно, полностью отечественная разработка. Ферросплавы, в том числе силикомарганец и силикобарий, применяются для производства легированных сталей, они чрезвычайно востребованы. Сегодня недостающие ферросплавы российские металлурги вынуждены закупать за рубежом – в Китае и Казахстане на сумму около 100 миллиардов в год. После ввода в строй экспериментального завода по производству синтетического бензина и дизтоплива, который под руководством НПГ «Энерготерм-система» сейчас строится на Алтае, аналогичное производство планируется создать и в Инте.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото с личной страницы vk.com Ларисы Титовец