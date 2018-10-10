«Финно-угорский транзит» завершает фестивальное турне

Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» прошел до Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Здесь на одних сценических площадках выступили артисты и этнодизайнеры из Удмуртии, Республики Коми и Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Одна из глобальных целей «транзита» – расширение и укрепление связей между финно-угорскими народами.

Коми-Пермяцкий округ стал третьей остановкой проекта. Напомним, что фестиваль стартовал в сентябре в Сыктывкаре, затем концерты прошли в Карелии. На этой неделе творческие коллективы из Карелии и Удмуртии выступят в Мордовии. В рамках фестиваля в каждом из четырех регионов состоялись концерты, фотовыставки, демонстрационные подиумы и показы документальных этнографических фильмов.

Кульминацией третьего этапа фестиваля «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» стал концерт в Культурно-деловом центре Кудымкара. Эстрадные композиции на родных языках представили удмуртский ансамбль «Валан» и артист Национального музыкально-драматического театра Республики Коми Александр Канев.

Свою программу подготовили артисты Коми-Пермяцкого округа: ансамбль песни и танца «Шондiбан» и детский фольклорный ансамбль «Силькан». Зрителей также порадовал показ коллекций творческой мастерской «Горт», дизайнеров Веры Мехоношиной и Марины Белавиной, этнодизайнеров Ларисы Бурановой, Ольги Брызгаловой и Марины Поздеевой, этномодельера Надежды Касаткиной.

Также участники дали концерт в селе Белоево Кудымкарского района.

Фестиваль проходит с 2008 года раз в два года. Ключевая тема всегда меняется. Это могут быть семейные традиции, предания и так далее. Нынешний фестиваль был посвящен музыке и этностилю. В 2012 году у «Финно-угорского транзита» появился логотип – колесо. Это символ непрерывного движения и развития. Крутящееся колесо высекает звезды, которые поднимаются ввысь, на небосклон, олицетворяя талантливых музыкальных исполнителей – участников фестиваля.

Артур АРТЕЕВ

Фото finnougoria.ru