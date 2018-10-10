Вышел в свет коми учебник финского языка

В Сыктывкаре вышел в свет учебник финского языка на коми языке. Это первое учебное пособие по иностранному языку, изданное на коми. Автор книги – известный ученый-лингвист, заместитель директора по научной работе ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН доктор филологических наук Евгений Цыпанов.

Лингвист хорошо знает несколько финно-угорских языков. В Сыктывкарском государственном университете выучил удмуртский и венгерский языки, затем в аспирантуре эстонский и на языковых курсах – финский. На этих языках он читает.

– Для тех коми, которые хотят изучать финский язык, очень важно иметь возможность делать это напрямую, без посредничества русского языка, – объяснил лингвист «Республике» цель написания пособия. – Это учебное пособие, которое дает первые и основные знания по финскому литературному языку коми студентам-филологам, изучающим финский язык как спецкурс в Сыктывкарском госуниверситете, а также на языковых курсах. При желании работу можно использовать и как краткий учебник-самоучитель финского языка. Учебное пособие написано на коми языке, на коми даны все правила, объяснения, переводы и занимательные тексты об особенностях финского языка.

Как рассказал Евгений Цыпанов, книга состоит из трех основных частей. Это обучающий курс – десять уроков, хрестоматии для самостоятельного чтения с оригинальными фольклорными и литературными текстами (пословицы и поговорки, сказки, песни, анекдоты, стихотворения финских поэтов), а также финско-коми учебный словарь с включением дополнительного иллюстративного материала, словосочетаний, идиом и элементарных предложений.

– Пособий такого характера у нас еще не издавалось, оно будет способствовать коми-финским взаимоотношениям в области культуры, науки, образования, а также межличностным контактам, – уверен автор учебника. – Коми и финский языки входят в финно-угорскую, или уральскую, языковую семью и отличаются многими общими особенностями, однако они уже в достаточной степени разошлись в своем историческом развитии, что можно наблюдать из конкретного языкового материала учебника.

Автор поблагодарил Общество Матиаса Кастрена (Хельсинки) за оказанную финансовую помощь для издания данного учебного пособия, которое вышло тиражом в сто экземпляров.

Напомним, что буквально на днях Евгений Цыпанов получил из Шотландии авторский экземпляр книги своего перевода на коми язык произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес», а в 2006 году он издал свой перевод на коми язык сказки эстонца Эно Рауда «Сипсик – ловъя акань» («Сипсик – живая кукла»). Несколько лет назад Евгений Цыпанов издал книгу «Финно-угорские языки: сравнительный обзор».

Артур АРТЕЕВ

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